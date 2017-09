NBBL-Team testet gegen Nürnberg – MHP RIESEN-Test am 11. September entfällt

× Erweitern Foto: MHP RIESEN MHP Riesen LB

Eine kurzfristige Programmänderung gibt es beim Porsche BBA Season Opening am 9. September in der Ludwigsburger Rundsporthalle. Im Testspiel der NBBL-Mannschaft (U19) trifft Ludwigsburg nun auf die BC Nürnberg Falcons. Die U19 des FC Bayern Basketball kann aufgrund von mehreren Ausfällen nicht wie geplant antreten und informierte die Porsche BBA darüber rechtzeitig, so dass die Chance Bestand einen neuen Testspielgegner zu finden. Die Nürnberger NBBL-Mannschaft springt ein und wird guter Gradmesser für die U19 der Porsche BBA sein.

Öffentlicher MHP RIESEN-Test am 11. September entfällt

Stichwort Nürnberg: am 11. September war ein öffentliches Testspiel zwischen den MHP RIESEN und den Nürnberg Falcons (Pro A) in der Rundsporthalle angesetzt. Um der neu formierten MHP RIESEN-Mannschaft möglichst viele Einheiten in der MHPArena zu geben, wurde die Partie in eben jene verlegt. Aus organisatorischen Gründen ist an diesem Tag ist leider kein öffentlicher Test mehr möglich.

