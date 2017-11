Premiere gegen die oettinger Rockets

× Erweitern Foto: MHP RIESEN MHP RIESEN

Erstmals treffen die MHP RIESEN Ludwigsburg und die oettinger Rockets in einem Pflichtspiel aufeinander! Tip-Off zum Premierenduell in der MHPArena ist am Sonntag (5. November) um 17:30 Uhr.

Die Ausgangslage

Das erste Aufeinandertreffen zwischen den MHP RIESEN und den oettinger Rockets ist ein Duell des 8. Spieltags in der easyCredit Basketball Bundesliga. Nach einem langen, aber erfolgreichen Auswärtstrip nach Ventspils gehen die MHP RIESEN mit viel Rückenwind in die Begegnung gegen den Aufsteiger aus Thüringen. Die oettinger Rockets waren ihrerseits unter der Woche aktiv und unterlagen am Donnerstagabend im Heimspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 87:92. Topscorer war Nemanja Jaramaz mit 20 Zählern. Durch die Niederlage in der heimischen Messehalle Erfurt verschlechterte sich die Punktebilanz der „Raketen“ auf 2:12 Zähler.

Zahlen und Fakten

Trainiert wird der Aufsteiger von Ivan Pavic, der einst als Spieler mit GHP Bamberg Deutscher Meister wurde. Ebenso aus Bamberg stammt der sportliche Leiter Wolfgang Heyder, der lange Jahre der „Macher“ in Bamberg war. Talente wie Andreas Obst (9,8 Punkte/Spiel) bilden zusammen mit Routiniers wie Ekene Ibekwe (12,5 Punkte/Spiel, musste zuletzt verletzungsbedingt pausieren) den Kern der Rockets. Ebenso im Kader steht der frühere Ludwigsburger Dane Watts, der bis dato noch nicht zum Einsatz kommen konnte. Auffälligster Rockets-Akteur ist Spielmacher Retin Obasohan. Der Belgier kommt im Schnitt auf 14,6 Punkte und 3,3 Assists.Ein Wiedersehen mit vielen Bekannten aus der Bamberger Jugendzeit steht MHP RIESEN-Center Johannes Thiemann bevor. Bei den oettinger Rockets trifft er unter anderem auf Dino Dizdarevic, Daniel Schmidt und Andreas Obst, welche ihrerseits das Bamberger Nachwuchsprogramm durchliefen.

Stimme zum Spiel

John Patrick (Head Coach MHP RIESEN Ludwigsburg): „Es wird sicher eine harte Aufgabe werden. Die Rockets spielen mit einer ganzen Menge Energie und sind ein physisches, hart arbeitendes Team. Sie haben eine ganze Reihe von wirklich sehr guten Dreierwerfern und sind körperlich recht groß gewachsen. Mit Obasohan haben sie einen spektakulären Spieler, der vielleicht der beste Athlet in der Liga ist.“

Ticket-Info: Karten für die Partie MHP RIESEN – oettinger Rockets gibt es im Onlineshop. Die Tageskasse an der MHPArena öffnet am Spieltag um 16 Uhr.