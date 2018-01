Rückrundenstart gegen die Eisbären

× Erweitern Foto: MHP RIESEN MHP RIESEN

Start in die Rückrunde der easyCredit BBL! Die MHP RIESEN treffen im ersten Heimspiel der zweiten Saisonhälfte auf die Eisbären Bremerhaven. Tip-Off in der MHPArena ist am Samstag, 27. Januar, um 20:30 Uhr.

Die Ausgangslage

Mit den Bremerhavenern stellt sich ein etabliertes Team der easyCredit BBL in Ludwigsburg vor, welches um den Verbleib in der 1. Liga kämpft. Nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte stehen die Seestädter aktuell auf dem 16. Tabellenplatz und damit exakt am „rettenden Ufer“. In der Rückrunde wollen die Eisbären in sichere Gefilde vorstoßen. An der Seitenlinie wurde im Saisonverlauf ein Wechsel vorgenommen. Arne Woltmann – zugleich Geschäftsführer – übernahm das Amt von Sebastian Machowski. Aus den letzten drei easyCredit BBL-Spielen holte Bremerhaven zwei Siege. Zuletzt gab es eine 72:80-Niederlage gegen Jena.

Die MHP RIESEN wollen vor heimischer Kulisse wichtige Punkte im Playoff-Rennen sammeln. Nach der Pokalniederlage in Berlin gilt die volle Aufmerksamkeit der Liga und der Champions League.

Zahlen und Fakten

Im Hinspiel setzen sich die Ludwigsburger am 2. Spieltag mit 98:77 durch, es war zugleich das erste Ligaspiel für die Barockstädter nach geglückter Champions League-Qualifikation. Topscorer war Adika Peter-McNeilly mit 21 Zählern.

Bremerhaven hat in Jordan Hulls (13,9 Punkte/Spiel, 4,4 Assists/Spiel) und Johnny Berhanemeskel (13,2 Punkte/Spiel) ein sprichtwörtlich bärenstarkes Guard-Duo in seinen Reihen. Hulls und Berhanemeskel tragen das Spiel der Eisbären.

Stimme zum Spiel

David McCray (Guard, MHP RIESEN Ludwigsburg): „Das ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir wollen Punkte sammeln. Gegen Bremerhaven wird es aber eine schwierige Partie. Sie haben in den vergangenen Wochen immer besser gespielt und unter anderem auch in Bonn gewonnen. Es wird wichtig sein, einen guten Fokus zu haben und intensiv zu verteidigen.“

Ticket-Info:

Für das Heimspiel gegen Bremerhaven sind Karten vorab im Onlineshop unter mhp-riesen-ludwigsburg.de/tickets erhältlich. Die Abendkasse der MHPArena öffnet am Spieltag um 19 Uhr.