Rocky Trice Wieder bei den MHP RIESEN

× Erweitern Johannes Roth Rocky Trice MHP Riesen

Nach seinen starken Playoffs gegen Ulm im vergangenen Mai brennt Trice nun darauf auch in dieser Spielzeit in das Geschehen einzugreifen. In der Basketball Champions League ist der variable Guard aus den USA bereits spielberechtigt und wurde fristgerecht lizenziert, so dass er nicht nachgemeldet werden muss. In der easyCredit BBL ist Trice – fristbedingt – die erste von vier möglichen Nachmeldungen.

In der vergangenen Spielzeit markierte der 33-Jährige pro easyCredit BBL-Partie 10,8 Punkte und 4,2 Rebounds. Insgesamt bestritt Trice 170 Partien in der ersten deutschen Liga. Bei den MHP RIESEN unterzeichnete er einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2017/2018.

Rocky Trice ist bereits in Ludwigsburg eingetroffen und absolviert am heutigen Montagnachmittag die obligatorischen medizinischen Checks.

Rocky Trice (Größe: 191 cm, Geburtsdatum: 14.06.1984, Position: Guard, Nationalität: USA)

Statistiken 2016/2017 (easyCredit BBL): 10,8 Punkte/Spiel, 4,2 Rebounds/Spiel

Bisherige Stationen: MHP RIESEN Ludwigsburg, MKS Dabrowa Gornicza (Polen), MHP RIESEN Ludwigsburg, Slask Wroclaw (Polen), Energa Czarni Slupsk (Polen), ratiopharm ulm, BG Göttingen, Cuxhaven Bascats, University of South Carolina (NCAA, USA)

www.mhp-riesen-ludwigsburg.de