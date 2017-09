Souveräner Auftritt in Sarajevo

× Erweitern Foto: MHP RIESEN

Mit einem 26 Punkte Vorsprung gehen die MHP RIESEN in das entscheidende Rückspiel um den Einzug in die zweite Champions League-Qualifikationsrunde. Das Rückspiel findet bereits am Donnerstag (21. September, 20 Uhr) in der MHPArena statt.

Dwayne Evans mit überragendem Spiel

Bester Werfer des Abends war Dwayne Evans mit 23 Punkten. David McCray steuerte elf Punkte und vier Rebounds bei. Bei den Bosniern waren Cory Bradford und Devon Walker mit je 12 Punkten die auffälligsten Akteure.

Nach einem verhaltenen Start beider Teams, es war für Bosna und die MHP RIESEN jeweils das erste Pflichtspiel der Saison, sicherten sich die Ludwigsburger eine 18:16 Führung nach dem ersten Durchgang. Im zweiten Viertel drehte das Team von Trainer John Patrick dann auf und übernahm mit einem 15:0-Lauf das Kommando in der kaum gefüllten Mirza Delibasic-Halle. Eine konzentrierte Vorstellung verhalf zu einem 40:23 zur Halbzeit.

Nach der Pause versuchte Bosna mit viel Einsatz zurück in das Geschäft zu kommen. Ludwigsburg zeigte sich aber präsent und wach. So blieb es auch nach 30 Spielminuten bei einem deutlichen Vorsprung der Barockstädter (64:42). Die druckvolle Spielweise der MHP RIESEN ließ auch im Schlussviertel keinen Deut nach. Die fast logische Konsequenz an diesem Abend in Sarajevo war ein souveräner 85:59-Auswärtserfolg.

Punkte MHP RIESEN Ludwigsburg: Walkup 5, Evans 23, Johnson 5, McCray 11, Sears 4, Geske, Peter-McNeilly 15, Koch 2, Waleskowski 4, Cook 6, Thiemann 10

Punkte Bosna Royal Sarajevo: Walker 12, Pasajlic 6, Ikonic 6, Knezevic 7, Bradford 12, Residovic 4, Curevac, Mikovic, Delmo, Radukic 3, Sturanovic 6, Durak 3

Schiedsrichter: Lorenzo Baldini (Italien), Sergei Beliakov (Russland), Ciprian Stoica (Rumänien)

Stimmen zum Spiel:

John Patrick (Headcoach): „Es war sicher kein perfektes Spiel, aber ein guter Anfang. Wir waren zu Beginn sehr nervös. Positiv ist, dass wir nur 59 Zähler zugelassen haben. Jetzt müssen wir schnell den Schalter umlegen. In 48 Stunden geht es schon weiter.“

Johannes Thiemann (Center): „Das Spiel war tougher als es das Ergebnis aussagt. Wir haben eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten.“

Zum Spielverlauf:

www.championsleague.basketball/17-18/1909/Bosna-MHP-Riesen-Ludwigsburg

Der weitere Weg in der Qualifikation:

Qualifikationsrunde 1:

21.09. 20:00 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs Bosna Royal Sarajevo

Qualifikationsrunde 2:

24.09. Ludwigsburg/Sarajevo vs U-BT Cluj Napoca

26.09. U-BT Cluj Napoca vs Ludwigsburg/Sarajevo

Qualifikationsrunde 3:

29.09. Ludwigsburg/Sarajevo/Cluj vs Basic-Fit Brüssel

02.10. Basic-Fit Brüssel vs Ludwigsburg/Sarajevo/Cluj