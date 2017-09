Start in die Champions League-Quali!

× Erweitern Foto: MHP RIESEN Teamfoto MHP RIESEN Ludwigsburg

Die „Mirza Delibasic“-Halle in Sarajevo ist der Startpunkt der Ludwigsburger Saison 2017/2018. Die Spielzeit startet mit KO-Spielen um den Einzug in die Hauptrunde der Basketball Champions League. In Hin- und Rückspiel (es entscheidet am Ende das kombinierte Ergebnis aus beiden Partien) geht es zunächst um den Einzug in die 2. Quali-Runde, in der das rumänische Cluj auf den Gewinner MHP RIESEN / Bosna Royal wartet. In der dritten und finalen Qualifikationsrunde heißt der Gegner schließlich Basic Fit Brüssel.

Bosna Royal Sarajevo ist ein Traditionsverein, der in dieser Spielzeit auf die europäische Basketballbühne zurückkehrt. Bosna ist der erfolgreichste Club des Landes und gewann 1979 den Landesmeisterpokal (FIBA Champions Cup). Zudem wurde der Klub 4-mal bosnischer und zuvor 3-mal jugoslawischer Meister. Unvergessen auch das Europapokalspiel 2007 gegen ALBA BERLIN, das erst nach fünfmaliger Verlängerung entschieden wurde (141:127 für Berlin).

In der jüngeren Vergangenheit war das Team aus der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas allein in der 1. bosnischen Liga im Einsatz.Trainer Aco Damjanovic ist in diesem Sommer vom Assistant zum Head Coach befördert worden. Der bosnische MVP Drasko Knezevic (Spielmacher, kam aus Mostar) verstärkte Bosna, ebenso wie die beiden US-Amerikaner DeVon Walker (23) und Cory Bradford (38).

„Das Scouten des Gegners ist vor der 1. Runde schwer, da ja noch keinerlei Pflichtspiele bestritten worden sind“, weiß MHP RIESEN-Trainer John Patrick um die besondere taktische Situation rund um die Qualifikationsrunden. Dennoch reist das Team gut vorbereitet nach Sarajevo und will ein gutes Hinspielergebnis einfahren. Patrick: „Alle arbeiten sehr konzentriert im Training und wir wollen es unbedingt in die Hauptrunde der Champions League schaffen.“

Das Rückspiel in der MHPArena steigt bereits am Donnerstag (21. September, 20 Uhr). Tickets für diese Partie sind unter https://www.mhp-riesen-ludwigsburg.de/tickets/ erhältlich.

Der Weg in die Champions League

Qualifikationsrunde 1:

19.09. 18:30 Uhr: Bosna Royal Sarajevo vs MHP RIESEN Ludwigsburg

21.09. 20:00 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs Bosna Royal Sarajevo

Qualifikationsrunde 2:

24.09. Ludwigsburg/Sarajevo vs U-BT Cluj Napoca

26.09. U-BT Cluj Napoca vs Ludwigsburg/Sarajevo

Qualifikationsrunde 3:

29.09. Ludwigsburg/Sarajevo/Cluj vs Basic-Fit Brüssel

02.10. Basic-Fit Brüssel vs Ludwigsburg/Sarajevo/Cluj

Der Liveticker zu allen Qualispielen ist unter www.basketballcl.com zu finden.