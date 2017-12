Stimmungsvolles Heimspiel am 27. Dezember

× Erweitern Foto: MHP RIESEN Ludwigsburg MHP RIESEN Ludwigsburg

Einen Tag nach dem Weihnachtsfest sind die MHP RIESEN Ludwigsburg bereits wieder im Einsatz. Eine große Kulisse wird in der MHPArena erwartet, wenn die Ludwigsburger auf die Telekom Baskets Bonn treffen. Tip-Off ist am 27. Dezember (Mittwoch) um 19 Uhr.

Die Ausgangslage

Offiziell ist es der 1. Spieltag, wenn die MHP RIESEN und die Telekom Baskets Bonn am 27. Dezember aufeinandertreffen. Zu Beginn der Saison waren beide Seiten noch in der Champions League-Qualifikation erfolgreich im Einsatz. So kommt es, dass das ligainterne Aufeinandertreffen einen Tag nach Weihnachten über die Bühne geht. Bonn ist mit 8 Siegen aus den ersten 13 Partien in die Saison gestartet. Damit liegen die Rheinländer neuerlich auf Playoffkurs. Eine zwischenzeitliche Schwächephase wurde mit Kantersiegen über Oldenburg und Göttingen überwunden. Mit Tomislav Zubcic verpflichtete Bonn jüngst noch einmal nach. Gemeinsam mit Nemanja Djurisic bildet er eine starke Forward-Reihe.

Für einen Ludwigsburger ist das Spiel gegen Bonn ein ganz besonderes: Florian Koch. Für ihn geht es erstmals gegen seinen Ex-Club, bei dem er vom Jugendspieler zum Basketballprofi heranreifte. Ebenfalls Bonner Vergangenheit hat MHP RIESEN-Teamcaptain David McCray.

Zahlen und Fakten

Mit 16 Punkten pro Spiel hat Bonns Neuzugang Zubcic bisher einen starken Eindruck hinterlassen. In der Basketball Champions League kämpfen die Rheinländer um einen Platz in den Playoffs. Zuletzt gab es einen 72:58-Erfolg über Stelmet Zielona Gora (Polen).

In der easyCredit BBL gab es das Duell Ludwigsburg – Bonn bis dato 30-mal. Mit 14:16 Siegen haben die Ludwigsburger leicht das Nachsehen. In der vergangenen Saison gewann jeweils das Heimteam.