Termine für das Achtelfinale

× Erweitern Foto: MHP RIESEN Ludwigsburg MHP RIESEN Ludwigsburg

Zu einem deutschen Duell kommt es im Achtelfinale der Basketball Champions League. Die MHP RIESEN treten am 7. März bei den EWE Baskets Oldenburg an. Das Rückspiel in der MHPArena steigt am 13. März.

„Das ist ein Gegner, den wir gut kennen, der uns auf der anderen Seite aber auch gut kennt. Ich freue mich auf die Playoff-Atmosphäre“, meint MHP RIESEN-Routinier Adam Waleskowski mit Blick auf das Ergebnis der Achtelfinal-Auslosung.

Hinspiel: 7. März, 20 Uhr (kleine EWE Arena) EWE Baskets Oldenburg – MHP RIESEN Ludwigsburg

Rückspiel: 13. März, 20 Uhr (MHPArena) MHP RIESEN Ludwigsburg – EWE Baskets Oldenburg.

Das kumulierte Ergebnis aus beiden Partien entscheidet über das Weiterkommen in das Viertelfinale.Tickets für das Achtelfinal-Heimspiel gibt es in Kürze online unter www.mhp-riesen-ludwigsburg.de/tickets.

Dauerkarteninhaber der Champions League-Hauptrunde können sich ihre Stammplätze bis einschließlich 21. März sichern. Die Buchung erfolgt bequem mit den persönlichen Zugangsdaten über den Online-Ticketshop.