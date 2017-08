Thiemann zur EM: „Haben das Potential zu überraschen“

× Erweitern Foto: Gerd Käser Johannes Thiemann MHP RIESEN Ludwigsburg

Der Ludwigsburger Johannes Thiemann steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehenden Europameisterschaften. Thiemann tritt mit der DBB-Auswahl vom 31. August bis 17. September bei der „Eurobasket 2017“ an. Deutschland trifft in der Gruppe B auf die Ukraine, Italien, Litauen, Georgien und Gastgeber Israel.

Die „Eurobasket“, so der offizielle Name der Basketball-Europameisterschaft, wird in diesem Jahr in vier Ländern ausgetragen (Israel, Finnland, Rumänien und Türkei). Die KO-Runde findet ausschließlich in der Türkei statt. Deutschland spielt die Hauptrundengruppe im israelischen Tel Aviv. In der ausgeglichen besetzten Gruppe B geht es für Thiemann und Co. im Auftaktspiel gegen die Ukraine (31. August).

Der MHP RIESEN-Center schaut mit Spannung auf die EM: „Ich freue mich sehr darüber, dass ich dabei bin! Jetzt gilt es erst einmal in der Gruppenphase gut zu spielen, dann sehen wir weiter. Wir haben das Potential im Team, um viele zu überraschen. Bei solchen Turnieren ist immer alles möglich!“

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft

31.08. 15:45 Uhr: Deutschland vs. Ukraine

02.09. 15:45 Uhr: Deutschland vs. Georgien

03.09. 21:30 Uhr: Deutschland vs. Israel

05.09. 18:30 Uhr: Deutschland vs. Italien

06.09. 14:45 Uhr: Deutschland vs. Litauen

Die Eurobasket live auf Telekomsport

Die Spiele der Eurobasket werden in Deutschland von Telekomsport übertragen! Unter www.telekomsport.de können alle Partien live und in HD verfolgt werden. Die Übertragungen der Eurobasket sind dabei kostenlos und nicht zahlungspflichtig!

Im Free TV zeigt SPORT1 ausführliche Zusammenfassungen aller Spiele mit deutscher Beteiligung.

