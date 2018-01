Verabschiedung von Erika Herrmann

× Erweitern Foto: Verbandsgeschäftsstelle untere Reihe v. r. n. l.: Bürgermeister Wolfgang Rapp, Verbandsvorsitzender ZV Gruppenkläranlage Sulmtal, die scheidende Erika Herrmann, Verbandsgeschäftsführer Christoph Spielesobere Reihe v. r. n. l.: ehem. Verbandsvorsitzender Bürgermeister a. D. Harry Murso, Kreiskämmerer Thomas Schuhmacher, Verbandsvorsitzender NZV und Sulmwasserversorgungsgruppe Bürgermeister Tilman Schmidt, ehem. Verbandsgeschäftsführer Bernd Ehmann

Am 30.01. wurde Erika Herrmann, langjährige Fachbedienstete für das Finanzwesen der Verbandsgeschäftsstelle in Obersulm, in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit verabschiedet, bevor sie mit Ablauf des 31.10. endgültig in den Ruhestand geht.

Erika Herrmann trat am 1. Juli 2000 ihren Dienst in der damals neugeschaffenen gemeinsamen Geschäftsstelle an und war damit fast 18 Jahre für das gesamte Finanzwesen der drei Zweckverbände Naherholung Breitenauer See, Sulmwasserversorgungsgruppe und Gruppenkläranlage Sulmtal verantwortlich.

Die Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Wolfgang Rapp (Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal) und Bürgermeister Tilman Schmidt (Sulmwasserversorgungsgruppe und Naherholungszweckverband Breitenauer Sees) dankten Frau Herrmann für ihre stets verantwortungsbewusste und äußerst engagierte Arbeit in all den Jahren in der Verbandsgeschäftsstelle.

Zahlreiche langjährige Wegbegleiter sowie Kolleginnen und Kollegen verabschiedeten Frau Herrmann und dankten ihr für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den Verbänden und verschiedenen gemeinsamen Projekten mit einem Geschenk.

Die drei Zweckverbände wünschen Erika Herrmann alles Gute und vor allem Gesundheit für ihren bevorstehenden, wohlverdienten Ruhestand, den sie nun gemeinsam mit ihrem Mann genießen wird.