»Hier ist was los« – Heilbronn ist bereit für 2018

× Erweitern Foto. HMG/Ulla Kühnle

Beim Jahresauftakt-Pressegespräch der Heilbronn Marketing GmbH gab es allerhand Neues. Neben den kommenden Veranstaltungen stellte Geschäftsführer Steffen Schoch auch Heilbronn als beliebte Tourismusstadt vor.

Das erste Wort hatte am Donnerstag, den 11.01. Oberbürgermeister Harry Mergel. Er zieht eine positive Bilanz: »Wir sind mit der Entwichlung außerordentlich zufrieden. Wir wollen das Potenzial der Stadt Heilbronn weiter ausschöpfen. Für 2019 stehen zwei große Ereignisse auf dem Plan: die Neueröffnung der Experimenta und natürlich die Bundesgartenschau (BUGA).«

Ein Riesenrad für Heilbronn?

Dann übergab er das Wort an den Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH Steffen Schoch. Er stellte das neue Corporate Design vor, welches sich in den Broschüren und auch auf der Webseite widerspiegeln wird. Außerdem berichtete er, dass sich Heilbronn über einen Zuwachs in der Tourismus Branche freuen kann. Auch die Hop On Hop Off City Tour, welche letztes Jahr im August startete, erfreut sich großer Beliebtheit. Die Heilbronnn Marketing GmbH reagiert auf den Trend und plant einen »Meran Reiseführer« über die Stadt. »Wir wollen die Marke Heilbronn lokal, regional und auch überregional realisieren,« so Schoch »Wir planen für dieses Jahr Pop-Up-Stores in der Innenstadt. Ziel ist es, frei stehende Flächen mit kurzfristigen Wein-Ideen zu besetzen und so das Thema Wein in Württembergs ältester Weinstadt noch ein Stück weiter in die Innenstadt und damit auch für die Menschen erlebbar zu machen.« Für das BUGA-Jahr sind zusätzlich mobile Touristeninformationen (Velomobile) geplant. Desweiteren sind eine Art Aussichtsplatform für die Besucher ein Wunsch, hier nennt Schoch ein Riesenrad und auch einen Skyscraper als Möglichkeiten.

In Heilbronn wird das ganze Jahr über gefeiert

Der Veranstaltungskalender für 2018 ist natürlich ein weiteres großes Thema. Darunter sind der traditionelle Heilbronner Pferdemarkt, der Rosenmarkt, welcher sich seit diesem Jahr »Heilbronner Gartenträume« nennt, die Kätchenwahl, das Fandorf, das Volksfest und natürlich das Weindorf. Für 2019 sind auch gemeinsame Veranstaltungen mit der BUGA in Planung. Diese sollen zwei bis dreimal im Monat stattfinden. Das Ziel für die kommenden Jahre ist klar gesteckt: Die Heilbronner Innenstadt zu beleben.