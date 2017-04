Öffentliche Führungen über die BUGA-Baustelle beginnen

× Erweitern Baustellenführung BuGa

Hafenpark und Neckaruferpark, Karlssee, Floßhafen und Campuspark– so heißen die Seen und Parkteile auf dem Bundesgartenschaugelände nach der Umbenennung der Arbeitstitel in die endgültigen Namen.

Bei der ersten öffentlichen Baustellenführung in diesem Jahr können sich Besucher auf der Baustelle anschauen, wie weit die Vorbereitungen zwei Jahre vor Eröffnung der Bundesgartenschau am 19. April 2019 bereits fortgeschritten sind. Der Hafenpark entlang der Hafenbahn ist fertig, wie ein grünes Band zieht er sich durchs Gelände. Die beiden Seen stehen kurz vor ihrer Befüllung, am Neckaruferpark wird an der Ufergestaltung gearbeitet. Unübersehbar wächst die Stadtausstellung mit ihren 22 Gebäuden aus dem Boden. Auch die Wege über das Gelände sind bereits angelegt, Bäume und Weinreben werden gepflanzt. Immer deutlicher ist das Gesicht der BUGA erkennbar.

Die erste öffentliche Baustellenführung in diesem Jahr findet am 28. April statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der grünen Infobox auf dem BUGA-Gelände, Lauerweg 2. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden. Sie findet bei jedem Wetter statt. Bitte feste Schuhe anziehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Parkmöglichkeiten bestehen m Parkhaus am Bollwerksturm.

Zu Beginn der Führung werden die Gewinner der Verlosung je eines Besuchs der IGA 2017 Berlin und der Gartenschau Bad Herrenalb gezogen, bei der Leser der BUGA-Zeitung BUGA AKTUELL mitmachen konnten.

Über den Sommer finden weitere Baustellenführungen statt: Am Freitag, 19. Mai, und am Freitag, 09. Juni, jeweils um 17 Uhr. Auch am Wochenende 01. und 02. Juli bietet die BUGA im Rahmen des Rosenmarkts Führungen über ihr Gelände an, ebenso beim BUGA-Baustellenfest am Sonntag, 16. Juli. Oberbürgermeister Harry Mergel lädt am Dienstag, 25. Juli, zum Rundgang über das BUGA-Gelände ein. Am Freitag, 15. September, ist die letzte Führung in diesem Jahr geplant.