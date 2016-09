Über 100 Meter langer Apfelstrudel am Limes

× Erweitern Der längste Apfelstrudel

Ganz schön Rot und ganz schön lang: Der Limes auf der Landesgartenschau

in Öhringen ist mit einem über 100 Metern langen Apfelstrudel genussvoll in Szene

gesetzt worden.

Die einmalige Backaktion zum großen Apfeltag war mit dem Start von

1000 Luftballons direkt an der rot blühenden Heckenskulptur mitten im Gelände

gestartet. Viele Besucher kamen dazu in roter Kleidung. So entstand an der 450 Meter

langen, gärtnerischen Hauptattraktion dieser Landesgartenschau ein eindrucksvolles

Bild.

Als besondere Gäste schauten Grit Puchan, Ministerialdirektorin Ministerium für

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MDL) sowie die Apfelprinzessinnen vom

Bodensee vorbei. Die aufwändige Aktion Limesstrudel, an der sechs Konditorenbetriebe

aus der Innung Neckar Enz beteiligt waren, dauerte bis in den Nachmittag, dann war von

250 Kilo Äpfeln und 100 Kilo Teig nichts mehr übrig. Meister und Auszubildende hatten

seit den Morgenstunden direkt auf dem Gelände mit einem eigens hertransportierten

Ofen den längsten Strudel am Limes gebacken – 1250 Stücke ging über die Tische.

Das Rezept hatte Johannes Becker, Vorsitzender der Konditoreninnung schon vor Wochen

an die Betriebe ausgegeben. Die frisch zubereiteten Stücke erfuhren dann kleine

„Interpretationen“, wie er schmunzelnd erklärte. Das Obst dafür stammte vom Öhringer

Obsthof Rembold. Gartenschaubesucher aller Altersstufen hatten viel Spaß an der Aktion

und spendeten für die Leckereien insgesamt 1966 Euro. Dieser Betrag wurde noch am

Nachmittag mit einem symbolischen Scheck an Anna Bettina Meng vom Kinder- und

Jungendhospizdienst Hohenlohekreis übergeben.