10 Tipps gegen die Hitze

Endlich ist er da, der lang ersehnte Sommer und wie immer ist es sofort wieder viel zu heiß. Wie Ihr Euch bei diesen tropischen Temparaturen etwas abkühlen könnt, findet Ihr hier:

1. Bei offenem Fenster schlafen

Wichtig: Fliegengitter! Die kühle Nachtluft bringt nämlich nichts, wenn dafür von tausend blutdürstigen Insekten umkreist werdet. Bei den ersten Sonnenstrahlen sollten die Fenster und Rolläden dann aber auf jeden Fall verschlossen werden, damit die Hitze so lange wie möglich draußen bleibt.

2. Island Vibes im Hip Island

Nach der Arbeit im überhitzten Büro den Abend einfach mit Cocktails, einer Shisha und gegrillten Köstlichkeiten am Strand ausklingen lassen. Urlaubsfeeling garantiert! Immer Mittwochs lädt das Hip Island zu den Island Vibes ein.

3. »Summer Dance Night« in der Schwabengarage Stuttgart

Kurzurlaub mit karibischem Flair gefällig? Für heiße Beats und kühle Cocktails wird am Samstag, den 24. Juni bei der »Summer Dance Night« in der Schwabengarage Stuutgart und am 1. Juli in der Schwabengarage Leonberg gesorgt.

4. Die Kleidung anpassen

Wer mit Anzug und Krawatte ins Büro muss, dem bleibt nur zu wünschen, dass die Klimaanlage im Büro funktioniert. Alle anderen sollten bei der Kleiderauswahl am Morgen allerdings einige Dinge beachten. Synthetische Stoffe und allzu enge Kleidung sollten vermieden werden. Setzten sie auf weite Schnitte und natürliche Materialien.

5. Viel trinken und Wassermelone essen

Kaffee ist damit leider nicht gemeint. Wasser oder ungesüßter Tee eignet sich am Besten, um den Körper an heißen Tagen mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Auch Wassermelone eignet sich als Snack um den Wasserhaushalt aufrecht zu halten.

6. Auf schwere Kost verzichten

Um den Kreislauf nicht zusätzlich zu belasten, sollte das Hähnchen oder Schnitzel in der Mittagspase lieber weglassen und stattdessen durch Salat oder Gemüsepfannen ersetzt werden.

7. "Wärmflasche" mal anders

Die alt bekannte Wärmflasche ist nicht nur im Winter nützlich. Auch im Sommer kann sie sehr angenehm sein. Einfach mit kaltem Wasser füllen und auf die Füße, Oberschenkel oder den Rücken legen. Auch Kirschkernkissen, die im Kühlschrank aufbewahrt werden können Abhilfe schaffen.

8. „Therme Erding Musiksommer“

Sommer und Musik – das passt einfach! Die Veranstaltungsreihe „Therme Erding Musiksommer“ setzt vom 9. Juni bis 23. September auf ausgefallene Musikerlebnisse in paradiesischer Atmosphäre.

9. An den Winter denken

Der Winter kommt schneller wieder als uns lieb ist, deswegen sollten wir die Sonne auch mal genießen und uns nicht nur beschweren.

10. Füße hochlegen

Entspannung hat noch niemadem geschadet! Der Rasen kann auch noch bei angenehmeren Temperaturen gemäht werden und einen Marathon muss bei 35° muss auch nicht gelaufen werden. Spart euch eure Energie für kühlere Tage auf und riskiert keinen Hitzekollaps.