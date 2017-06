20 Jahre HNV – Gewinn im ZweiRadMuseum übergeben

× Erweitern HNV Faltrad Gewinnübergabe

Leser des HNV-Kundenmagazins „Haltepunkt“ hatten die Möglichkeit am 20-Jahre-HNV Jubiläumsgewinnspiel teilzunehmen. Hauptgewinn war ein hochwertiges Fahrrad des Faltradspezialisten Tren.

Die Gewinnerin Frau Anita Soukup aus Hardthausen wurde zur Gewinnübergabe durch HNV-Geschäftsführer Gerhard

Gross nach Neckarsulm in das ZweiRadMuseum eingeladen. Sie und ihr Gatte sind bereits seit über 16 Jahren treue HNV-Kunden und stolze SahneTicket-Nutzer. Selbstverständlich sind die Soukops mit Bus aus dem Kochertal nach Neckarsulm gefahren. Nun freuen sie sich für kürzere Strecken auch mal das Rad zu nutzen. Der Vorteil eines Faltrades ist, dass es in gefaltetem Zustand als Handgepäck zählt und so auch zu jederzeit kostenlos im Bus oder in der Bahn mitgenommen werden kann.

Das ZweiRadMuseum feiert dieses Jahr die 200jährige Geschichte des Fahrrads. Frau Steerle-Walz, Geschäftsführerin der Neckarsulmer Museen, freut sich gemeinsam mit der glücklichen Gewinnerin und den HNV-Verantwortlichen und überreicht dem Ehepaar Soukop zusätzlich eine MuseumsTageskarte. Bereits seit Jahren besteht eine Kooperation zwischen HNV und Museum. Besucher mit gültigem Fahrschein erhalten an der Museumskasse einen verbilligten Eintritt.

HNV-Kunden bezahlen bei einem Museumsbesuch am 23. Juli keinen Cent. Es genügt einen gültigen Fahrausweis

vorzulegen. Neben diesem Aktionstag gibt es im Rahmen der Veranstaltungsreihe „20-Jahre-HNV“ noch weitere solcher Aktionstage: