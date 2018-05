6. Rotary-Charity-Classics-Oldtimer-Rallye

× Erweitern Foto: Gerhard Schwinghammer/Silvia Brecht

Für den Neckarsulmer Audi-Werkleiter Helmut Stettner steht fest: „Wir fahren für den guten Zweck.“ Mit 70 weiteren Oldtimern nimmt er an der 6. Rotary-Charity-Classics quer durch die Region Heilbronn-Franken teil.

„Zauber an der Tauber“ heißt das Motto - und zauberhaft präsentiert sich nicht nur die sonnendurchflutete Landschaft. Schon am Vorabend auf dem Heilbronner Marktplatz geben die „tollen Fahrzeuge“ (so Präsident Bernd Felder vom veranstaltenden Rotary-Club Heilbronn-Unterland) in Anwesenheit von Käthchen Jasmin Heyd ein nostalgisch-faszinierendes Bild ab.

Eine „supertolle Organisation“ bescheinigte Stettner als Hauptsponsor den Veranstaltern seiner „Lieblingsrallye“, die ein „wichtiges Event für die Region und Audi“ sei: „Die Teilnehmer schenken Zeit für eine gute Sache. Und sie haben Spaß und Freude.“ Stettner selbst ging mit einer heuer 30 Jahren alten Audi-Entwicklung an den Start: Der Audi 200, der Grundlage für das Neckarsulmer Premium-Modell A 8 war. „Lassen Sie sich verzaubern“, stimmte Felder die Teilnehmer am Vorabend im Heilbronner Ratskeller auf die 266 Kilometer lange Strecke mit acht Wertungsprüfungen zwischen Flein und Rothenburg, Bad Mergentheim und Heilbronn ein.

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2013 (Hohenlohe) und den folgenden Veranstaltungen 2014 (Burgenstraße-Odenwald), 2015 (Kraichgau-Stromberg), 2016 (Schwäbischer Wald), 2017 (Land der 1000 Hügel) standen 2018 Flüsse zwischen Neckar und Tauber im Blickfeld. Viele Oldtimer-Freunde haben das Event inzwischen fest in ihrem Kalender. Die vom Rotary-Club Heilbronn-Unterland organisierte Ausfahrt dient einem guten Zweck. Hartmut Lichdi, Vorsitzender des Rotary-Hilfsfonds: „Als ich an den wunderbaren Autos vorbeigegangen bin, hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Dieses Lächeln wollen wir weitergeben.“ Club-Präsident Felder bei der Spendenübergabe im Heilbronner Ratskeller: „Wir zaubern auch 2018 mit dem Rallye-Erlös ein Lächeln in die Gesichter junger und alter, bedürftiger, gesundheitlich eingeschränkter sowie vom Leben gezeichneter Menschen in unserer Region.“

Der Club fördert mit rund 50000 Euro ein Dutzend Projekte, darunter die Lese-Paten der Stadtbibliothek Heilbronn, die Kaywaldschule Lauffen zur Förderung geistig Behinderter, den Jugendbereich im Mehrgenerationenhaus Heilbronn, die Caritas-„Krümelkiste“, das Rotaract-KidsCamp auf dem Gaffenberg, den Kinderschutzbund Heilbronn und die Obdachlosen-Weihnachtsfeier der Aufbaugilde. Außerdem führt er Senioren-Weihnachtsfeiern und –Sommerausflüge mit der Diakonie durch. Felder: „Wir sind stolz, dass wir diese Einrichtungen mit Hilfe der Rallye-Teilnehmer unterstützen können.“

Einige stellten sich den Rallye-Teilnehmern vor. Jan Hartmann und Lisa Wildenstein berichteten, dass es ausgehend vom Heilbronner Gaffenberg inzwischen 15 Kinds-Camps in Deutschland und Österreich gebe, in denen Kindern aus sozial schwachen Familien schöne Urlaubstage ermöglicht werden. Für Andrea Barth vom Mehrgenerationenhaus Heilbronn ist das Kinder-Bildungsprojekt „Schenken Sie Zukunft - spenden Sie Bildung“ ein „wichtiger Schlüssel für selbstbestimmtes Leben“. Bis zu 120 Kinder im Jahre werden auf die Zukunft vorbereitet. Bernhard Schwarz von der Aufbaugilde nannte die Obdachlosen-Weihnachsfeier den „Höhepunkt für Leute, die sich an Heiligabend nicht alleine gelassen sehen“. Anne Keller und Angela Stern stellten die Caritas-Krümelkiste als Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien vor, von denen es über 6000 im Stadt und Landkreis Heilbronn gebe.

Insgesamt 16 Oldtimer-Marken aus Deutschland, Großbritannien, Italien und den USA gingen auf die Rallye-Strecke durch die Region Heilbronn-Franken, an der Spitze Mercedes,Porsche, Fiat, Jaguar, VW und BMW. Sieger wurden nach 266 Kilometern und Geschichtlickeitsübungen, Wasserspielen, Spassübungen, Fehleersuchbildern, Kofferfragen, Zielwerfen, Rückwärtsfahren, Muttern stapeln und Rechnen die Schwaigerner Sven Doll und Annika Kersch in einem Alfa Romeo Spider. Punktgleich kamen Jochen Seeber und Markus Lehmann mit ihrem Porsche 964 sowie Rolf Kummer und Raymound Federolf (VW Käfer 1961) auf Platz 2. Hingucker des Tages war ein britischer Alvis Firefly 4,3 Speed von 1932 mit Klaus Hagenlocher am Steuer. Den Preis für das „Best matching Outfit“ holten Daniel Becker und Mia-Lina Gäck, die mit ihrem Ford Mustang von 1966 die Elvis Presley-Zeit auch optisch repräsentierten. Unterhaltend waren die „Zauberer“ Oskar Götz und Gerhard Schwinghammer sowie Fabian Sokolow, der am Ziel auf dem Heilbronner Jägerhaus die Teilnehmer mit seinen Tricks verblüffte. Im dortigen Biergarten fand der Rallye-Tag mit der Sieger-Ehrung den passenden Abschluss.

2019 findet die Charity-Rallye am 10. und 11. Mai statt. Die Route wird anlässlich der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn zu Gärten und Parks in Württemberg führen.