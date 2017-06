8 coole Facts, die Du wahrscheinlich noch nicht über Deutschland wusstest

× Erweitern Foto: ) fotolia.com ©Noppasinw So deutsch wie Reinheitsgebot, Gartenzwerge und Mercedes – aber weit unbekannter. Das sind unsere 8 Germany-Facts.

Du glaubst, spätestens in den letzten Schuljahren hättest Du alles Wissenswerte über unser Land erfahren? Falsch, denn diese Facts haben die Lehrer garantiert unterschlagen.

Klar tummeln sich bei uns viele Stuggi-Experten. Die wissen aus dem FF, wie man morgens um zwei auch ohne Taxi noch in die Clubs auf der Theo gelangt. Aber weißt Du eigentlich, warum es hier so viele Mammutbäume gibt? Oder, um die Stadt zu verlassen, warum das weltberühmte Oktoberfest immer im September abläuft? Wer bei sowas keine Antworten parat hat, sollte die folgenden Deutschland-Facts unter die Lupe nehmen.

Fact 1: Schickt mal een Lot Samen

Sie stehen in der Wilhelma, in Hohenheim und so manchen anderen Orten in und um Stuttgart. Mammutbäume, die größte Baumart unseres Planeten. Normalerweise stehen diese immergrünen Nadelbäume aber vorwiegend an Nordkaliforniens Küste. Und wie kommen jetzt so viele davon zu uns?

Ganz einfach, die Sache geht auf die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Damals war Wilhelm I. König von Württemberg. Seine ganze Regentschaft über hatte er immer wieder von USA-Reisenden erzählt bekommen, was dort für gigantische Bäume wachsen. Also beschloss der Monarch, „een Lot Samen“ der Giganten dort zu bestellen. Nun war der König jedoch des Englischen nicht mächtig, mit „een Lot“ meinte er die damals gebräuchliche Maßeinheit, etwa 15 Gramm. Die Amerikaner wiederum verstanden ihn jedoch falsch und schickten als direkte Übersetzung ein halbes Kilo davon – über 100000 Samenkörner. Wilhelm nahm es mit Humor und ließ einen Teil der Samen im Gewächshaus vorziehen, den Rest in ganz Württemberg verteilen. Überlebt haben unter anderem die, die Stuggi zieren und ob des hohen möglichen Alters auch noch lange zieren werden.

Fact 2: D-Dorf mit Sushi

Schulwissen über Düsseldorf beschränkt sich meist auf die Eckdaten: Hauptstadt von NRW, Deutschlands Altbier-Mittelpunkt und auf der Kö eine Menge teurer Boutiquen. Ja, alles richtig, aber Düsseldorf ist nämlich noch ein weiteres Mal (heimliche) Hauptstadt, nämlich als Mittelpunkt der japanischen Gemeinde Deutschlands. Etwa 6500 japanische Expats haben sich am Rhein niedergelassen.

Auch hier reichen die Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert zurück. Damals knüpfte ein Kaufmann aus Düsseldorf, Louis Kniffler, erste Kontakte in das ostasiatische Land, das sich gerade im Rahmen der Meiji-Restauration nach Jahrhunderten der Abschottung der Welt wieder öffnete. Kniffler gehörte zu den ersten Deutschen, die darin eine gigantische wirtschaftliche Chance sahen. Als preußischer Konsularbeamter sorgte er ab 1861 für regen Austausch – nicht nur von Waren, sondern auch Menschen. Und so kam es, dass bereits zu seiner Zeit die ersten japanischen Kaufleute am Rhein siedelten. Der große Zuzugs-Boom begann indes erst hundert Jahre später, als die beiden Nationen ihre Bande erneuerten. Und heute wundert sich niemand mehr, dass ein gar nicht so kleiner Bereich in D-Dorfs Innenstadt nicht nur von den Japanern dort als Little Tokio bezeichnet wird und sich überall in der Stadt Hinweise auf deren einzigartige Kultur finden.

Fact 3: Erst tanken, dann Autobahnen

Es ist erstaunlich: Fragt man Ausländer, was sie mit Deutschland assoziieren, kommt fast immer wie aus der Pistole geschossen „Autobahnen“. Die angeblich geschwindigkeitsgrenzenlose Freiheit hier scheint es vielen merklich angetan zu haben – auch wenn in der Realität von den knapp 13000 Autobahnkilometern Deutschlands etwa 40 Prozent zu jeder Zeit – temporär oder dauerhaft – ein Tempolimit haben.

Dabei vergessen die ausländischen Autobahnfans meist einen auch hierzulande weitestgehend unbekannten Passus: Autobahn bedeutet auch, dass man zwingend genug Sprit im Tank haben muss. Ganz recht, denn auf der Autobahn wegen Krafstoffmangels liegenbleiben, ist nach §23 der StVO eine Ordnungswidrigkeit, die mit 35 Euro Bußgeld quittiert wird. Resultiert daraus auch noch ein Unfall, wird man zudem mit einiger Sicherheit auch wegen Fahrlässigkeit belangt werden. Denn: Der einzige Grund, warum man auf der BAB anhalten darf, ist eine unvorhersehbare Panne. Und weil jedes Auto heute eine Tankanzeige hat, funktionieren keine Ausreden.

Fact 4: Deutschland einig Würsteland

Wer kennt nicht den Spruch, dass jedes Klischee einen wahren Kern habe? Nun, wenn man an das klassische „Sauerkraut und Bockwurst“-Klischee von Deutschland herantritt, bekommt dieser Satz tatsächlich seine Berechtigung. Klar laufen nicht alle Deutschen in Lederhose herum und essen dreimal täglich Kraut und Wurst – dennoch stimmt zumindest der Wurst-Part, denn es gibt zwischen Flensburg und Garmisch tatsächlich mehr als anderthalbtausend Wurstsorten. Genauer gesagt:

500 Rohwürste

800 Brühwürste

365 Kochwürste

60 Leberwurstarten

50 Bratwurstvarianten

Erstaunt? Keine Sorge, das ist nicht schlimm, denn selbst ausgesprochenen Grillprofis und Wurstbrot-Fans fallen aus dem FF meist keine zehn ein. Das liegt daran, dass die meisten der genannten Wurstsorten ziemlich regionale Spezialitäten sind, wie unsere Stuttgarter Knackwurst, die es in der Rezeptur auch außerhalb des Großraums kaum zu kaufen gibt. Wirklich überregional sind nur solche Klassiker wie Bockwürste, Thüringer, Nürnberger, Frankfurter oder die grobe Bratwurst, die aus Hamburg stammt.

Fact 5: Ein Oktoberfest – im September

Außer echten Hardcore-Wiesn-Gängern hat zwar jetzt noch keiner das Oktoberfest auf dem Schirm, aber dennoch verdient es einen Platz in dieser Liste. Denn trotz des weltbekannten Namens eröffnet das Oktoberfest standesgemäß immer am ersten Samstag nach dem 15. September – und zwar seit 1872. Jetzt dürfen Geschichtsfans skeptisch werden, denn ein etwas bekannterer Fact ist, dass das größte Volksfest der Welt schon seit 1810 stattfindet. Was ist in diesen 62 Jahren passiert?

Ganz einfach: Das Münchner Wetter. Das erste Oktoberfest begann am 17. Oktober und aus Tradition wurde dieser Termin auch beibehalten. Dann merkten die Münchner aber allmählich, dass sich so spät im Jahr immer wieder Phasen einschlichen, in denen das Wetter gar nicht festlich war. Sogar Schnee war keine Seltenheit und damals, ohne Heizpilz und Co. eine ziemlich Party-beendende Angelegenheit. Also machten es die Münchner ganz pragmatisch, verlegten den Starttermin um einen Monat vor und behielten den Namen bei – ganz falsch ist er ja nicht, denn wenn die zweiwöchige Party nicht gerade, wie in diesem Jahr, schon am 16. startet, geht das Oktoberfest ja auch tatsächlich bis in seinen namensgebenden Monat hinein.

Fact 6: Born in Germany, made in America

Guckt mal an euch herunter. Die Chance ist groß, dass eure Beine gerade in Blue-Jeans stecken, denn Jeans sind, ganz wissenschaftlich und statistisch bewiesen, das beliebteste Kleidungsstück der Welt. Und jetzt trumpfen die Wissenden auf, klar, die Jeans wurde von Levi Strauss erfunden, der damit im 19. Jahrhundert einen ganzen Berg Geld machte, indem er die robusten Hosen an Kaliforniens Goldgräber verkaufte.

Bis hierhin ganz richtig, doch ohne ein entscheidendes Detail: In Levi Strauss‘ Geburtsurkunde stand nämlich nicht nur Löb Strauss, sondern als Geburtsort auch Buttenheim, Bavaria, Germany. Der Jeans-Erfinder und Namensgeber der noch heute meistverkauften Marke war nicht nur „Geburtsdeutscher“, sondern lebte auch bis zu seinem 18. Geburtstag hier. Erst dann machte er sich in die Neue Welt auf –

Fact 7: Autonation? Nicht wirklich

Okay, wenn bei uns in der Stadt mal wieder der Smog überkocht und die Autos in der Rush Hour Stoßstange an Stoßstange stehen, wirkt dieser Fact ein wenig ironisch. Aber auch wenn es viele (zumindest gefühlt) ganz anders sehen mögen, ist Deutschland nicht das autoverrückteste Land und zudem ziemlich weit davon entfernt, das mit den meisten Autos pro Nase zu sein.

Fangen wir mit den nüchtern nachprüfbaren Zahlen an. Schaut man sich nämlich das Verhältnis von Auto zu Einwohner an, wirkt Deutschland auf den ersten Blick fast wie eine Fußgängernation:

(Autos pro 1000 Einwohner)

Andorra: 926

Monaco: 707

Liechtenstein 705

Luxemburg: 655

Aruba: 653

Brunei: 642

Malta: 614

Italien 605

Und erst auf Platz neun folgt die Bundesrepublik mit 573 Autos pro tausend Einwohner. Zugegeben, das ist zwar noch vor den USA (Platz 12, 535 Autos) aber doch weniger, als man an manchen Tagen in Stuttgart glauben könnte.

Der Titel „autoverrückteste Nation“ ist dagegen ziemlich subjektiv, aber auch hier kommt Deutschland nicht aufs Treppchen. Da stehen nämlich die Länder der arabischen Halbinsel. Nirgendwo sonst findet man so viele PS-Boliden, nirgendwo sonst gibt es mehr leidenschaftliche Autofans. Liegt vielleicht auch daran, dass diese Länder das günstigste Benzin der Welt ausschenken.

Fact 8: Mit allem und scharf

Stuttgart kann für sich in Anspruch nehmen, die vielleicht leckersten Döner der Republik zu verkaufen. An Beykebab, Babas oder Alturka führt eben kein Weg vorbei und so manche von Außerhalb nehmen weite Wege auf sich, um Stuggis Döner-Köstlichkeiten zu genießen. Aber: Geht es rein um die Masse, ist die Hauptstadt Hauptstadt.

Doch der Reihe nach: Insgesamt werden in Deutschland jeden Tag etwa 400 Tonnen Dönerfleisch verspeist – Tendenz steigend. Ganze 60 Tonnen davon werden jedoch in der Stadt verdrückt, die für sich den (stark disputierten) Titel in Anspruch nimmt, den Döner nach Deutschland gebracht zu haben, Berlin. Bei einem anderen Döner-Fact ist Gesamtdeutschland allerdings wieder Spitzenreiter: In der ganzen EU werden nämlich täglich „nur“ 600 Tonnen Dönerfleisch gegessen. Ganz genau, zwei Drittel davon lassen wir uns schmecken. Guten Appetit!