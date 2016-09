8000 Besucher beim Baustellenfest auf dem BUGA-Gelände

× Erweitern BuGa-Baustellenfest Großer Andrang herrschte am Modell der Stadtaustellung Neckarbogen und beim Kinderprogramm

Schon beim Gottesdienst am Vormittag saßen 150 Menschen auf Bierbänken im Schatten vor der ABX-Halle. Bis zum Ende des Baustellenfests um 17 Uhr schauten sich etwa 8000 Besucher das Gelände der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 bei bestem Wetter an.

Es war ein ununterbrochenes Kommen und Gehen. Viele kamen mit dem Fahrrad zum Eingang an der grünen Infobox am Lauerweg 2. Mehr als die Hälfte der Besucher schloss sich einer Führung über die Baustelle an und nutzte die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den BUGA-Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. "Die Leute sind sehr neugierig und zeigen großes Interesse an der Bundesgartenschau", fasst BUGA-Geschäftsführer Hanspeter Faas den Tag zusammen. "Die Stimmung war sehr positiv, locker und entspannt". Es sei zu spüren, dass sich die Menschen auf die BUGA freuen.

Im Vergleich zum Baustellenfest vor einem Jahr zeigt das Bundesgartenschaugelände nun schon deutliche Strukturen und Ausschnitte der Gartenschau im Jahr 2019: das Inzwischenland mit 1700 jungen Pappeln, die bereits im Bau befindliche Stadtausstellung Neckarbogen auf drei Baufeldern, der mit Bäumen bepflanzte Seepark mit Lärmschutzwall, Freizeit- und Stadtsee sind im Ausbau. Auffallend sind auch die Weinpergolen, deren Reben bereits wachsen und sich bis zum Jahr 2019 zu Schattendächern entwickeln werden.

Ob der großen Besucherzahl verkürzte die BUGA den Rhythmus der Geländeführungen und startete die Runden nach Bedarf. Besonders beliebt vor allem bei Kindern war am Sonntag wieder das Baggerfahren. Auch beim Fotoshooting und Kinderschminken war die Nachfrage so groß, dass sich Wartezeiten ergaben. Großes Interesse zeigten die Besucher auch am Modell der Stadtausstellung Neckarbogen, das in der grünen Infobox zu sehen ist. Erstmals stellte sich auch der neu gegründete Freundeskreis der Bundesgartenschau vor und stieß auf großes Inte-resse. Die Reihe der Baustellenfeste wird im nächsten Jahr fortgesetzt.