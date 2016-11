Hoch lebe die Königin!

× Erweitern Bild: Elmar Feuerbacher Tübinger Bierkönigin v.l: Laura Engelke 3.Tübinger Bierkönigin, Kathrin Vöhringer 4.Tübinger Bierkönigin, Kerstin Schopf Kandidatin, Petra Ott-Fischer Chefin der Gasthausbrauerei Neckarmüller

Nein, die Unistadt wurde nicht spontan zur Monarchie, aber im Neckarmüller wurde gewählt. Medizinstudentin Kathrin Vöhringer ist die neuen Bierkönigin und wird in den kommenden zwei Jahren die Gasthausbrauerei repräsentieren.

Alle zwei Jahre im November stellt sich in der Tübinger Gasthausbrauerei aufs Neue die Frage: Wer wird die nächste Tübinger Bierkönigin? Petra Ott-Fischer die Chefin des Hauses sagt: „Es ist immer spannend, die Bewerbungsvideos der Kandidatinnen anzuschauen.“ Bewerben konnten sich Kandidatinnen aus Tübingen und der näheren Umgebung. Besondere Anforderungen gab es keine, außer, dass Sie über ein sehr gutes Bierwissen verfügen müssen und ausreichend Zeit haben sollten das Amt für die kommenden zwei Jahre auszuüben.

Zwei Kandidatinnen kamen in die Endrunde, zum einem Kerstin Schopf und zum anderen Kathrin Vöhringer. Die zwei Studentinnen standen sich am Wahlabend auf Augenhöhe gegenüber und es war spannend bis zur letzten Minute. Die Jury stellte sich aus drei Parteien zusammen, eine Mitarbeiterin der Gasthausbrauerei Neckarmüller, ein Stammgast des Hauses und eine Vertreterin eines Kooperationspartners. An diesem Abend drehte sich alles ums Bier, so mussten Sie Kandidatinnen Ihr Bierwissen unter Beweis stellen, die Blindverkostung stelle Sie vor eine Herausforderung und für beste Stimmung im Publikum sorgte das Bierkrug stemmen.

Und dann, nachdem die Jury die Punkte zusammen gezählt hatte war schließlich klar, wer die Krone bekommt. Kathrin Vöhringer ist die neue und vierte Tübinger Bierkönigin. Sie wird zu kommenden zwei Jahre das Amt ausüben und repräsentativ das Tübinger Brauhaus vertreten. Die Medizinstudentin überzeugt die Jury neben Ihrem Fachwissen mit Ihrem Charme und Ihrem Bewerbungsvideo.