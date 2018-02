Alpaka Schau Süd: Von Socken bis Bettwäsche

× 1 von 2 Erweitern Alpakaschau_25218-27.JPG www.moritz.de × 2 von 2 Erweitern Alpakaschau_25218-76.JPG www.moritz.de Prev Next

Die 8. Alpaka Schau Süd war auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg. Vom 24. - 25. 02. tummelten sich über 400 Alpakas und zahlreiche Besucher in der Arena Hohenlohe in Ilshofen.

Die Besucher der größten Alpaka Schau in Kontinental-Europa erfreuten sich auch in diesem Jahr an den zahlreichen Verkaufsständen, Imbissbuden, Kleintieren und natürlich den zotteligen Alpakas. Heinz Kuhne-Pfaff, selbst Alpakazüchter und Veranstalter der Schau, freute sich über das große Interesse: „Wir bieten jedes Jahr ein großes Programm für die ganze Familie. Darunter ist auch Kamelreiten, Kettcar-Fahren, Alpakas und Lamas führen und natürlich eine riesige Palette an Alpakaprodukten. Es gibt Socken, Pullover, Jacken, Stirnbändern, Seifen und Bettwäsche. Die Betten sind besonders atmungsaktiv und auch für Allergiker geeignet.“

Die Austeller kommen aus der ganzen Welt, von Holland über die Steiermark bis Neuseeland waren sie nach Ilshofen angereist.

„Die Schau ist sehr wichtig für die Züchter. Nirgendwo findet man so viele Tiere an zwei Tagen an einem Platz. Hier können sie sich messen,“ so der Veranstalter. Seit einigen Jahren sieht man immer öfters Alpakaprodukte auf dem Markt. Sind Alpakas gerade die Trendtiere? „Ich glaube, dass der Trend bleibt. Es ist genau wie bei Kaschmierwolle eben eine Edelwolle aus der man tolle Produkte herstellen kann. Das wird immer gefragt sein“, meint Heinz Kuhne-Pfaff. Auf der Schau sind nicht nur die plüschigen Apakas zu bewundern, auch Lamas, Kamele und Kleintiere, wie Meerschweinchen, sind vertreten. Da kommt doch eine Frage auf:

Was ist der Unterschied zwischen Alpakas und Lamas? Heinz Kuhne-Pfaff erklärt: „Beide Tiere spucken, wenn ihnen was nicht passt. Aber Lamas sind größer und haben weniger Haare. Alpakas haben dafür mehr Wolle. Außerdem haben Lamas Bananenfömige, lange Ohren.“ Viele Kinderaugen leuchten beim Anblick der niedlichen Plüschtiere, aber sind Alpakas als Haustiere geeignet? „Alpakas sind zwar Haustiere, aber man braucht viel Platz für sie. Und weil es Herdentiere sind, kann man nicht nur eines halten. Es sollten mindestens zwei Tiere sein. Für diese zwei Tiere braucht man mindestens 1.000 bis 2.000 Quadratmeter Weide. Da reicht kein Vorgarten,“ erläutert der Alpaka-Experte. Gut, dass es die Alpaka Schau Süd gibt, denn hier kann man nicht nur weiche Alpaka Socken für den nächsten Winter kaufen, sondern auch seine jährliche Dosis „Alpaka“ abholen.