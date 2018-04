Auf dem Rad, zu Fuß oder in der Höhe

»Dabei lohnt es sich, bei uns einen Besuch abzustatten und die Vielfalt unseres Städtchens zu erleben«, findet Susanne Martin, Leiterin der PlochingenInfo, der zentralen Anlaufstelle für die Bereiche Freizeit und Kultur in Plochingen. Ist der Besucher erst einmal da, ist er meist positiv überrascht, auf was für einen hübschen Ort er hier gestoßen ist. Kunst, Geschichte und Natur liegen in Plochingen nah beieinander. Vom historischen Marktplatz sind es nur wenige Meter zur wohl bekanntesten Sehenswürdigkeit der Stadt, der von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Anlage »Wohnen unterm Regenturm« mit dem 33 Meter hohen Regenturm und seinen vier goldenen Kugeln.

Begibt man sich von der Fußgängerzone hinunter zum Neckar in das Naherholungsgebiet Bruckenwasen, erlebt man eine grüne Oase am Zusammenfluss von Neckar und Fils. Zwei Fernradwege, die Filstalroute und der Neckartal-Radweg, und schöne Spazierwege führen durch das ehemalige Landesgartenschaugelände entlang des Neckars, der wieder in seiner natürlichen Auenlandschaft erlebbar geworden ist. Kinder erfreuen sich an Spielplätzen, weitläufigen Wiesen und der Gartendampfbahn, Erwachsene vertreiben sich die Zeit auf der Boule-Anlage oder im Biergarten.

Gut 150 Höhenmeter weiter oben auf dem Schurwald lässt es sich ebenfalls hervorragend wandern und radeln. Hier wartet aber auch noch eine weitere sportliche Herausforderung: im Plochinger Kletterwald im Stadtteil Stumpenhof kann man den Wald aus einer neuen Perspektive und mit ein wenig Nervenkitzel entdecken. Elf verschiedene Parcours unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen bieten ein besonderes Erlebnis. Aber auch wer es etwas gemächlicher mag, ist hier gut aufgehoben, denn gleich nebenan bietet die Minigolfanlage zeitloses Vergnügen für Groß und Klein.

Die PlochingenInfo, seit 2014 die zentrale Anlaufstelle in der Plochinger Fußgängerzone für alle Belange aus den Bereichen Kultur, Freizeit und Tourismus in Plochingen, hat in diesem Jahr geführte Spaziergänge durch die wunderbare Kulturlandschaft der Streuobstwiesen in das Programm für Gruppen und offene Führungen mit aufgenommen. Die nächste offene Führung findet am 17. Juni um 14 Uhr statt, eine Anmeldung ist über die PlochingenInfo erforderlich.

Für alle, die lieber auf eigene Faust unterwegs sind, hat das Team der PlochingenInfo eigene Broschüren mit Wander- und Radtouren in Plochingen aufgelegt und diese auch auf dem Internet-Portal Outdooractive.com veröffentlicht.

PlochingenInfo, Marktstraße 36,

Plochingen, Fon: 07153/7005-250