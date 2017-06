Automatisierung des öffentlichen Lebens

× Erweitern Foto: Pixabay Milchtankstelle

Automaten sind nicht mehr aus dem öffentlichen Leben wegzudenken. Mittlerweile gibt es für alle möglichen Sachen Automaten, die einen 24-Stunden-Service bieten.

Geld-, Kaugummi-, Kondom-, Spiel- & Lebensmittelautomaten

Seit unserer Kindheit begleiten uns Automaten im Alltag. Zogen wir als Kind große bunte Kaugummis oder Spielzeug aus den bunten Automaten am Straßenrand, wurden es später Zigaretten und Kondome oder ganz alltäglich - der Geldautomat an dem wir uns bedienen, der Fahrscheinautomat an dem man nahezu täglich sein Ticket für den Bus oder die Bahn zieht. Etwas Oldschool und seltener anzutreffen sind hingegen die mechanischen Zeitungsautomaten, aus denen man morgens die wichtigsten Informationen erhält.

Landleben: Automat ersetzt Supermarkt

Mittlerweile sind die Automaten in allen Lebensbereichen zu finden und das nicht nur in der Stadt. Nein: Insbesondere auf dem Land sind viele Automaten zu finden und können eine Erleichterung des Alltags darstellen. Da, wo sich der Tante Emma Laden mit eingeschränkten Öffnungszeiten nicht mehr lohnt, gibt es so wie beispielsweise in Hohenlohe bereits kleine Automatensupermärkte, die das Notwendigste für den täglichen Bedarf wie Joghurt, Nudeln oder Hygieneartikel führen. Dabei spielen vor allem die vergleichsweise geringen Unterhaltskosten und Personalkosten eine Rolle. Wegen dem kleinen Sortiment und den geringen Mengen des Abverkaufs sind die Preise in einem solchen Supermarkt meist dennoch etwas teurer. Dafür sind die angebotenen Lebensmittel meist aus der Region. Auch viele Bauern verdienen sich durch den Direktverkauf auch ein kleines Zubrot. Obst- und Gemüseautomaten sind neben Milchtankstellen auf dem Land häufig zu sehen. Und gerade Kinder freuen sich beim Milchzapfen noch die echten Kühe zu sehen. Auch Automaten die im Sommer gut gekühltes Grillfleisch verkaufen wurden schon gesichtet.

In Großstädten und auf Bahnhöfen

An Bahnhöfen und in Krankenhäusern sind häufig Snack- und Getränkeautomaten zu finden. Mittlerweile gibt es sogar Automaten, die ofenfrische Pizzen backen. Für Pendler mit unüblichen Arbeitszeiten oder Feiernde am Wochenende ist dies durchaus praktisch. In Holland ist es gar üblich warme Speisen wie Frikandel und Krokette in Imbiss-Restaurant aus den Automatenschränken zu ziehen. Und wer hat nicht schon mit Freunden ein Spaßbild in einem Fotoautomaten geschossen?

Kunst aus dem Automat

Hat man nach Geschäftsschluss einen Platten mit seinem Rad, kann man ebenfalls Fahrradschläuche aus dem Automaten ziehen. Sogar Kunst lässt sich mittlerweile aus alten Automaten ziehen, wenn diese nicht selbst zum Kunstobjekt werden. Ein großes Problem dabei ist gerade in Großstädten der Vandalismus.

Häufig in Kneipen und Spielhallen anzutreffen sind Spielautomaten vor allem die Merkur-Automaten, die das erste Mal 1974 in Delmenhorst aufgestellt wurden. Bei verschiedenen Spielen kann man hier durch Münzeinwurf sein Glück probieren und vielleicht sogar etwas gewinnen. Die Automaten unterliegen daher dem Jugendschutzgesetz. Flipperautomaten und Arcade-Automaten zum Daddeln mit Joystick, Tasten und Hebeln sind hingegen selten geworden. Dafür trifft man auf der Kirmes und Stadtfesten häufig mit Kuscheltieren prall gefüllte Automaten an, um kann mit einem Greifarm seine Geschicklichkeit testen ein eben solches herauszuziehen.