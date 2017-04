Bei wem blüht es am schönsten?

× Erweitern Foto: Heilbronn Marketing GmbH Blumenschmuck Hier freut sich nicht nur der Postbote: Diese blumigen Grüße vor dem Hauseingang sind für alle, die hier vorbei kommen, ein Genuss.

Heilbronn ruft die Hobbygärtner an den Start. Der Verein der Freunde des Verkehrsvereins lädt zur Teilnahme am Blumenschmuckwettbewerb ein.

Hierbei haben Bürger, Schulen und Kindergärten die Möglichkeit, sich mit ihren Ideen zu präsentieren. Anmeldungen sind ab sofort und noch bis zum 15. Mai 2017 möglich.

Es gibt wieder hochwertige Preise zu gewinnen. „Es sind die Bürger, die zu einem wesentlichen Teil ihre Stadt prägen. Mit gepflegten, bunten Balkonen und Vorgärten setzen sie freundliche Akzente im Stadtbild und lassen ganz Heilbronn bereits vor der Bundesgartenschau erblühen“, sagt der Geschäftsführer des Verkehrsvereins, Steffen Schoch. Mit dem Blumenschmuckwettbewerb wolle man dieses Bemühen belohnen und besonders fleißige Gärtner auszeichnen.

Wer kann sich bewerben:

Alle Bürger, die in Heilbronn wohnen

Schulen und Kindergärten

Bewertungskriterien:

Allgemeiner Eindruck von der Straße aus gesehen und Pflegezustand

Blütenreichtum und Pflanzenvielfalt.

Auswahl der Pflanzen unter Berücksichtigung von Farben, Formen und Abstimmung.

Die Siegerehrung findet am 22. November 2017 im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie statt.

Die Bewerbungen sollten bis spätestens 15. Mai 2017 an den Verkehrsverein Heilbronn, Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn oder per E-Mail an Alexander Ghassemi, ghassemi@heilbronn-marketing.de gesendet werden. Teilnahmekarten können ab sofort in der Tourist- Information Heilbronn, Kaiserstraße 17 sowie bei allen Bürgerämtern und in Blumengeschäften und Gärtnereien Heilbronns abgeholt werden. Außerdem sind diese auch zum Herunterladen auf www.heilbronn-marketing.de eingestellt.