Bierhimmel Zwiefalten: Wolke sieben für alle Bierfreunde

Das Bierbrauen ist nicht nur ein altes Handwerk, es ist eine Kunst. Im neu gestalteten »Bierhimmel« kann man nun hautnah miterleben, wie seit 1521 aus natürlichen Rohstoffen Bierspezialitäten gebraut werden. »Zwiefalter Klosterbräu« hat einen Ort geschaffen, an dem Besucher zu Brauern werden und köstlichen Gerstensaft auf vielfältige Weise erleben und genießen können. Mit Schaubrauerei, Bierdegustation, Hofladen und Biergarten wurde ein neues Qualitätsbewusstsein für das traditionsreiche Braugetränk geschaffen.

Schon der Name »Bierhimmel« sagt viel aus. Er macht deutlich, dass hier klösterliche Wurzeln mit der heutigen, modernen Brauerei in Verbindung gebracht werden. In den mit Leidenschaft gestalteten, neuen Räumen ist die Marke »Zwiefalter Klosterbräu« hautnah und mit allen Sinnen erlebbar. »Wir möchten unseren Besuchern die Möglichkeit geben, in die Vergangenheit einzutauchen und dabei Biere wie zu Zeiten der Benediktiner selbst zu brauen«, sagt Peter Baader, Brauereichef in sechster Generation. Da die Benediktiner neben der Kunst des Bierbrauens auch in der Landwirtschaft tätig waren, findet sich im »Bierhimmel« eine große Auswahl an ausgesuchten Erzeugnissen von Höfen und Direktvermarktern der Schwäbischen Alb.

Alte Klosterapotheke als perfekter Ort

Nicht jedes Gebäude eignete sich dafür, die lang gereifte und gut durchdachte Idee vom »Bierhimmel« in die Tat umzusetzen. Es musste etwas sein, das Geschichte atmet und seit jeher mit der Brauerei verbunden war. Die Wahl fiel auf die Alte Apotheke. 1862 erbaute der erste weltliche Braumeister nach den Benediktinern Max Goetz dieses Gebäude gegenüber seiner Gasthausbrauerei als reines Wohnhaus.

Schaubrauerei, Biergarten & Hofladen

Neben geführten Brauereibesichtigungen können ab sofort exklusive Braukurse bequem online gebucht werden. Wie zu Zeiten der Benediktiner wird bei den Kursen die Bierspezialität unter Anleitung des Braumeisters Alexander Passen im »Sud 1« händisch eingebraut. Mitmachen, Riechen und Verkosten ist ausdrücklich erwünscht. »Wir wollen dem Besucher die Möglichkeit geben, aktiv in den Handwerksberuf eines Brauers und Mälzers einzutauchen. Bei einem Braukurs kann er erfahren, wie komplex und zeitintensiv der Brauvorgang vom kleinen Malzkorn bis zum fertigen Bier ist«, sagt Baader. Außerdem besteht die Möglichkeit, Spezialitäten von »Zwiefalter Klosterbräu« in diversen Kleinverpackungen zu erwerben: als ganzer Meter, im Juteträger oder anderweitig »bierig« verpackt kann man diese als Geschenk mitnehmen. Im Hofladen neben der Schaubrauerei können täglich Produkte der umliegenden Direktvermarkter eingekauft werden.

Es werden lokale Teig- und Wurstwaren, Getreide- und Hülsenfrüchte, Marmeladen, Bienenprodukte, feine Destillate, frische und gekühlte Molkereiprodukte aus Bremelau, Alb-Champignons aus Ehestetten, geräucherte Forellen und Käsespezialitäten von der Schwäbischen Alb angeboten. »Wir bieten ausschließlich Produkte an, deren Geschichte und Herkunft wir kennen. Dadurch schaffen wir ein Einkaufserlebnis fernab von Massenproduktion«, sagt Tanja Schumacher, Leiterin des »Zwiefalter Klosterbräu Bierhimmels«. An der zentralen Theke erhalten die Besucher zudem Auskunft über Wanderungen und Radtouren im Biosphärengebiet, Museen und Ausstellungen in Oberschwaben, schöne Beherbergungsbetriebe und Gastronomieempfehlungen in der Region. Der traumhaft schöne, moderne Biergarten unter neun schattenspendenden Kastanienbäumen bietet Platz für 180 Gäste und ist als neuer Zwiefalter Treffpunkt mit großem Kinderspielplatz ein ideales Ausflugsziel.tmo

www.bierhimmel.de

Öffnungszeiten & Events

Gaststätte täglich 9.30-22Uhr (nicht mi.)

Hofladen Mo.-Fr. 11-18 & Sa.-So. 10-18 Uhr

Biergarten Mo.-Fr. 15-22 Uhr,

Sa.-So. & in den Schulferien 11-22 Uhr (Mittwoch Ruhetag Hofladen & Biergarten)

Brauereibesichtigung immer Sa. 14 Uhr (noch bis Oktober, ohne Voranmeldung)

Historisches Bierfest Fr. 22. bis Mo. 25. September, Fr. ab 20, Sa. ab 14,

So. ab 11 & Mo. ab 15 Uhr, Brauerei und Ortskern