Bietigheimer Sternlesmarkt und Adventsmeile

Der Bietigheimer Sternlesmarkt bringt auch in diesem Jahr in der Adventszeit wieder strahlenden Lichterglanz in die Enz-Metropole. Vor der Fachwerkkulisse der historischen Altstadt werden sich bunt geschmückte Weihnachtsbuden mit Süßigkeiten, Weihnachtsschmuck, Tee, Antiquitäten, Kunsthandwerk und jeder Menge Weihnachtsgeschenke präsentieren. Ein großes gastronomisches Angebot rundet die gemütliche Atmosphäre ab und für zusätzliche Unterhaltung sorgt ein vielseitiges Rahmenprogramm.

In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Der Bietigheimer Sternlesmarkt öffnet seine Pforten an allen vier Adventswochenenden jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Am Samstag, den 10. Dezember, ergänzt die »Adventsmeile«, eine Veranstaltung der Aktiven Unternehmer Bietigheim-Bissingen, Werbegemeinschaft Innenstadt, mit einem zusätzlichen Angebot den Sternlesmarkt. hab

Bietigheimer Sternlesmarkt Do. 24. November bis So. 18. Dezember, Do-So 11.30-20 Uhr; Bietigheimer Adventsmeile am 10. Dezember, 9-20 Uhr, Bietigheim-Bissingen,

www.bietigheim-bissingen.de