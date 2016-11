× Erweitern Abschied- Broschüre der AWO

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Württemberg hat eine neue Broschüre „Abschied“ herausgegeben. Sie ist einen Meilenstein bei der Entwicklung einer Abschiedskultur in den eigenen Pflege- und Betreuungseinrichtungen.

„Im Zusammenhang mit Tod und Trauer ist vor allem eines wichtig – Zeit für Gespräche, in denen auf Sorgen und Fragen unserer Pflegegäste und ihrer Familien eingegangen wird“ so Christina Klaus, Referentin Marketing bei der AWO Württemberg. „In allen Kulturen haben sich Menschen Gedanken über das Sterben gemacht. Die Zusammenstellung der Gedichte und Verse in der Broschüre „Abschied“ spiegelt dies wider. Gleichzeitig bietet sie Impulse für Trost und Gespräche.“

Interessierte können die Broschüre kostenlos über bei der AWO Württemberg, Kyffhäuserstr. 77, 70469 Stuttgart Telefon 0711-229030 oder per E-Mail bestellen.

