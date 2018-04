BUGA-Dauerkarte „Blühendes Leben.“ – offizieller Start des Vorverkaufs auf dem Heilbronner Kiliansplatz – Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekommt Dauerkarte Nummer 01

× Erweitern Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH

Auf den Tag genau 1 Jahr ist es am Dienstag, 17. April, bis die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 beginnt. Unter dem Motto „Blühendes Leben.“ beginnt die erste Gartenausstellung, die eine Symbiose mit einer Stadtausstellung eingeht und damit bisher einmalig große Gartenkunst mit qualitätsvoller urbaner Architektur und dem Thema Wohnen der Zukunft kombiniert.

„Blühendes Leben.“ heißt auch die Dauerkarte, deren Verkauf die BUGA am Dienstag, 17. April, offiziell beginnt mit einem kleinen Fest auf dem Heilbronner Kiliansplatz ab 17 Uhr. Zum offiziellen Start wird Oberbürgermeister Harry Mergel auf der Bühne dem baden-württembergischen Tourismusminister Guido Wolf eine Dauerkarte verkaufen, ehe die Heilbronner a capella Band mundARTmonika den von ihnen komponierten und geschriebenen BUGA-Song live singen. Oberbürgermeister Mergel wird danach selbst an der Kasse sitzen und Karten verkaufen. Für Erwachsene kostet die Dauerkarte im Vorverkauf 110 Euro statt 125 Euro regulär. Kinder haben bis zum 15. Geburtstag freien Eintritt. Junge Erwachsene (15 Jahre bis zum 25. Geburtstag) zahlen 50 Euro im Vorverkauf.

Die Dauerkarte mit der Nummer 01 ist übrigens bereits vergeben an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Oberbürgermeister Harry Mergel und Oliver Toellner, Prokurist der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH, haben sie ihm am vergangenen Freitag bei seinem Besuch der EnBw Kraftwerk AG in Heilbronn überreicht. Er befindet sich in dieser Woche auf Auslandsreise.