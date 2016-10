Das ganze naldo-Land für fünf Personen

× Erweitern Foto: Ralf Grömminger Naldo

Immer dann, wenn mehrere Menschen gemeinsam günstig unterwegs sein wollen, ist für die Fahrt mit Bus und Bahn das naldo-Tagesticket Gruppe erste Wahl. Es ist absolut ideal an freien Tagen oder an Wochenenden zum Einkaufen, zu Sport, Kultur und Vergnügen, für Pärchen, Familien und andere Grüppchen. Denn es gilt im naldo-Verbundgebiet auf allen Bus- und Bahnlinien einschließlich der Stadtverkehre. Mit dem naldo-Tagesticket Gruppe kann man täglich ab 8.30 Uhr einfach noch bis zu vier weitere Personen mit, sodass bis zu fünf Personen (ab sechs Jahren) mit einem einzigen Tagesticket Gruppe unterwegs sein können. Und am Wochenende und an Feiertagen sogar ganztägig – einfach so, kostenlos. In Fahrzeugen mit Fahrradbeförderung kann anstelle einer Person ein Fahrrad mitgenommen werden. Und wer nicht im gesamten naldo-Land unterwegs sein will, nimmt einfach das Tagesticket für eine oder zwei (bestimmte) Waben. Die naldo-Tickets gibt‘s in allen Bussen, an allen Fahrscheinautomaten und an den Verkaufsstellen.

