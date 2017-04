Das HNV-Osterschnäppchen

× Erweitern zywietz HNV-Gebiet

Der HNV bietet zum Osterwochenende eine besonders günstige Tageskarten-Variante an: Das Osterticket! Bis zu fünf Personen sind mit dieser einen Karte vier Tage lang mobil. Mit Bus, Bahn und Stadtbahn im gesamten HNV-Land.

Die HNV-Tageskarten der Preisstufe Gesamtnetz werden schlicht und einfach zur Vier-Tage-Karte „befördert“.Einfaches PrinzipLöst man am Karfreitag eine HNV-Tageskarte der Preisstufe Gesamtnetz, gilt diese bis zum Ostermontag Dienstschluss. Kleine Gruppen bis fünf Personen oder Familien lösen die TageskartePLUS, die maximale Einsparmöglichkeit liegt in dem Fall bei 57 Euro. Einzelpersonen sparen bis zu 37,50 Euro, wenn die TageskarteSOLO an allen vier Tagen genutzt wird.Also, am besten schon am Karfreitag die jeweilig Tageskarte lösen und los geht’s. Auch wenn die Tageskarten erst am Karsamstag oder Ostersonntag gelöst werden, die Tickets gelten in jedem Fall bis Ostermontag.Da es sich um „normale“ Tageskarten handelt, kann das Ticket wie gewöhnlich an den Fahrscheinautomaten im HNV-Land, beim Busfahrer und in den DB-Fahrkartenausgaben gelöst werden. Im HNV-KundenCenter (Olgastr. 2, Heilbronn) gibt es die Tageskarten Gesamtnetz auch im Vorverkauf. Es muss am Karfreitag dann nur noch entwertet werden und dann heißt es „bitte einsteigen“Übrigens: Wer mit dem "Oster-Ticket" einen Ausflug zur Experimenta Heilbronn, ins Hohenloher Freilandmuseum nach Wackershofen, ins Auto & Technik Museum Sinsheim oder in das Weygangmuseum nach Öhringen unternimmt, darf sich dort bei Vorlage des Fahrscheins auch noch über ermäßigte Eintrittspreise freuen.