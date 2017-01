Das It-Girl Gina-Lisa Lohfink ist nun offiziell von ihrem Freund getrennt

× Erweitern Bild: Raquel Caceres Melo – 564917620 / shutterstock.com Spinnen, Nahrungsentzug, Nässe und einige andere Herausforderungen begleiteten die Teilnehmer des Dschungelcamps 2017

Krach in Gina-Lisas Beziehung und Schläge sollen zur Trennung geführt haben. Jetzt redet vor allem auch der Exfreund und bestätigt, dass die beiden auseinander sind.

Wenn es in einer Beziehung ohnehin schon kriselt, sind längere Reisen in das Ausland nicht die beste Option, um wieder zueinander zu finden. Umso mehr gilt dies natürlich für den Fall, dass man als Teilnehmer des Dschungelcamps nach Australien reist, um dort gegen 11 andere Prominente um die heißbegehrte Krone zu kämpfen. Doch das alles war Gina-Lisa Lohfink offenbar egal, dafür ist sie jetzt aber auch wieder solo.

× Erweitern Bild: Voyagerix – 516928621 / shutterstock.com Die Trennung kommt gerade bei vielen Stars des Öfteren überraschend

Flirt mit Alexander „Honey“ Keen deutete schon Trennung an

Dass Gina-Lisa Lohfink zur Zeit keine glückliche Beziehung führt, wurde den sensationslustigen Zuschauern des Dschungelcamps auf dem Fernsehsender RTL relativ schnell direkt zu Beginn der Show klar. Schon bei der Begrüßung bzw. der Ankunft in Australien schienen sich nämlich zwei ganz besonders gut zu verstehen: Alexander „Honey“ Keen und eben Gina-Lisa. Sie umarmten sich herzlich, führten längere Gespräche und diese kleine, sich andeutende Romanze riss dann auch zu Beginn des Einzugs ins Camp nicht ab. Wie schon im vorherigen Jahr war das Dschungelcamp auch dieses Mal nämlich zweigeteilt und wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt zusammengelegt.

Es verwundert nicht, dass bei den von den Stars selbst zusammengestellten Teams natürlich Gina-Lisa und Honey sich im selben Team wiederfanden. Besonders romantisch wurde es dann zwischen den beiden, als RTL ausgerechnet die beiden Turteltauben auf gemeinsame Schatzsuche schickte. Hierfür sollten beide Stars eine gemeinsame Nacht auf einem eigens dafür hergerichteten Bett verbringen.

Doch natürlich galt es neben dem Verzehr von Wein und Brot hierbei auch, eine Aufgabe zu erfüllen. So musste verhindert werden, dass der Wasserstand des sich in einem Rohr befindlichen Schwimmers unter die angezeichnete Markierung fällt. Das hierfür erforderliche Nachpumpen des Wassers meisterten beide absolut souverän und konnten als Trophäe ein großes Straußenei mit ins Camp bringen.

Ginas-Lisas Ex-Freund äußert sich zu den Gewalt-Vorwürfen

Noch während des Aufenthalts von Gina-Lisa im Camp wurden dann schließlich Details zu der Trennung von ihrem Ex-Freund Emir Kücükakgül bekannt. Was über ihn bekannt ist:

Er ist ein junger Nachwuchsfußballprofi

Er spielt derzeit jedoch für keinen bestimmten Verein

Ist acht Jahre jünger als Gina-Lisa

Jedenfalls gab Emir zu, dass er bereits vor dem Dschungel mit seiner Freundin Schluss gemacht habe. In Anbetracht dessen, dass er in seinem Statement weiterhin ausführt, dies unmittelbar nach der Landung von Gina-Lisa in Australien getan zu haben, klingt dies nach einer Trennung per Handy, wie sie im Buche steht. Die Beziehung zwischen dem It-Girl und ihrem acht Jahre jüngeren Freund hatte immerhin eineinhalb Jahre gedauert, sodass die Trennung sicherlich auf adäquatere Art und Weise hätte vonstatten gehen können. Verwunderlich ist das Ganze aber trotz allem, denn Emir hatte Gina-Lisa vor ihrem Flug nach Australien auch noch zum Flughafen gebracht, was die Vermutung nahelegt, dass die Gründe für die Trennung bereits im Vorfeld zu finden sind. Natürlich war es Emir auch wichtig, sich gegenüber der Bild zu den Gewalt-Vorwürfen zu äußern, denn Gina-Lisa hatte zuvor im Camp Honey gegenüber geäußert, dass Emir sie geschlagen habe. Wortgewandt stritt Emir jedoch gegenüber der Zeitung diese Vorwürfe indirekt ab, indem er sinngemäß sagte, er habe Gina-Lisa eigentlich nur einen Gefallen tun und immer nur gut über sie reden wollen. Er könne nicht verstehen, dass sie ihm dies nun mit Lügen dankt.

Trennung am Handy ist nicht nur bei Stars ein beliebtes Mittel

× Erweitern Bild: Kostenko Maxim – 129038348 / shutterstock.com Manchmal muss das Handy herhalten, um die Beziehung zu beenden.

Führt man sich vor Augen, wie die Trennung von Emir und Gina-Lisa letzten Endes wohl abgelaufen ist, so wirft dies kein allzu gutes Licht auf die gesamte Beziehung. Immerhin handelt es sich bei einer Trennung per Telefon wohl um die unpersönlichste Art und Weise, wie man die Beziehung zu einer ehemals geliebten Personen beenden kann. Gleichwohl trennen muss man bei dieser Form des Schlussmachens natürlich noch, ob es per Anruf, also im persönlichen Gespräch geschieht, oder aber per Nachricht. Während die erste Option zumindest noch ein Fünkchen Respekt und Stil bewahrt, ist die zweite Variante schlichtweg inakzeptabel und kindlich. Dies wiederum leitet natürlich zu der Frage über, warum es nicht nur bei Promis derart beliebt ist, das Ende der Beziehung mit Hilfe des beliebten Smartphones bekanntzugeben. Die Gründe, die hierfür am ehesten zutreffen, sind auf jeden Fall die folgenden:

Angst vor persönlicher Auseinandersetzung

Man muss dem anderen nicht in die Augen schauen

Es ist leichter, sich aus dem Weg zu gehen

Es kann nebenbei erledigt werden

Betrachtet man die genannten Gründe, so lässt sich resümieren, dass es vorrangig solche der Konfliktscheue, der Angst und der Bequemlichkeit sind, die zu einer unpersönlichen Trennung führen. Die Konsequenzen eines derartigen Beziehungsendes sind häufig absolute Hilflosigkeit bei der betroffenen Person.

Kampf um Dschungelkrone erreichte am 28. Januar den Höhepunkt

Fernab des gesamten Beziehungsstresses zwischen Gina-Lisa und ihrem Exfreund soll natürlich das eigentliche Highlight, nämlich der Kampf um die Dschungelkrone nicht zu kurz kommen. Vor ihrem Ausscheiden gehörte Gina-Lisa bei Sportwettenanbietern zu den Top Favoriten. Dies dürfte sich die einst an und für sich sympathische Blondine allerdings dadurch verbaut haben, dass sie zuletzt eher wie ein Fähnchen im Winde gewirkt hat. Dies äußerte sich wie folgt:

Sympathie mal für den einen, mal für den anderen Heftige Emotionen, die unbegründet erschienen Keine eigene Meinung und Übernahme von anderen

Wenn Gina-Lisa mit Honey zusammen war, verstanden sich die beiden immer blendend, aber im Kontakt mit anderen Dschungelstars redete sie nicht immer gut über Alexander. Mit anderen Worten kam ihre eigene Meinung gerade nach dem Eklat um die von Alexander Keen verweigerte Dschungelprüfung nicht so richtig zum Vorschein. Das große Finale des Dschungelcamps erwartete die gespannten Zuschauer am Samstagabend, wo noch Hanka, Florian und der Topfavorit Marc um die Krone gekämpft haben.