Der etwas andere Weihnachtsmarkt in Tübingen

Traditionell lädt die Universitätsstadt Tübingen am dritten Adventswochenende (9. bis 11. Dezember) zum Weihnachtsmarkt in die Altstadt ein. Geöffnet ist der Markt am Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Das Besondere am Tübinger Weihnachtsmarkt ist die nicht alltägliche Mischung aus konventionellen Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, Schulen, Privatpersonen und gewerblichen Anbietern. Diese geben dem Markt ein besonderes Flair und das weihnachtliche Ambiente der mehr als 350 Stände sowie die Altstadt, mit ihrem pittoreskem Charme und der besonderen Atmosphäre, machen den Tübinger Weihnachtsmarkt einzigartig. Das Angebot an originellen Weihnachtsgeschenken reicht von handgeschnitzten Weihnachtskrippen, Holzarbeiten, Basteleien aus Papier, selbst gefertigtem Schmuck und Weihnachtsdekorationen jeglicher Art bis zu selbstgefertigtem Holzspielzeug und künstlerisch hochwertigem Weihnachtsbaumschmuck.

Tübinger Weihnachtsmarkt Fr. 9. bis So. 11. Dezember, in der

historischen Altstadt von Tübingen, www.tuebingen.de