Der »Löwe« 2017 geht an Gorbatschow

Michail Gorbatschow erhält für seinen Verdienst um Frieden und Versöhnung den 2. Löwen-Ehrenpreis der Hilfsorganisation Human Projects. Zur Gala am 12. November in der Stadthalle Leonberg erscheint er leider nicht, eine Delegation überreicht ihm daher den Preis in Moskau.

Der mit 5.000 Euro Preisgeld dotierte Ehrenpreis »Löwe« der Leonberger Hilfsorganisation Human Projects wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich für Frieden, Freiheit, Aufklärung, Integration und eine gerechte Welt einsetzen. Aufgabe des Preisträgers ist es, ein Projekt gegen Armut, Hunger, Durst oder Gewalt mit dem Preisgeld zu unterstützen. Prominenter »Löwe«-Schirmherr ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann. In diesem Jahr waren der Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow, der Journalist Franz Alt, der Rockmusiker Udo Lindenberg, der Theologe Eugen Drewermann, der Pfarrer Franz Pitzal und der Friedensaktivist Lácides Hernandez für den »Löwen« nominiert.

Abstimmungsteilnehmer und eine 16-köpfige Jury haben sich für Michail Gorbatschow als Hauptpreisträger entschieden, der im Frühjahr 2017 mit dem Buch »Kommt endlich zur Vernunft – nie wieder Krieg« einen flammenden Friedensappell an die Menschheit richtete. Überreicht wird »Gorbi« der Preis am 19. September in Moskau von einer Delegation, zu der auch der Journalist Franz Alt zählt, der die Laudatio halten wird. Der Sieger lässt das Preisgeld der Raisa Gorbatschow Klinik für Leukämiekranke Kinder in Sankt Petersburg zukommen, das russischen Ärzten mehrmonatige Praktika in Deutschland zwecks Transfer von Medizinwissen ermöglicht.

Löwe 2017 – Rahmenprogramm mit Musicalstar Helen Schneider, Theologe Eugen Drewermann & Journalist Franz Alt

Bei der Gala »Löwe 2017« wird die New Yorker Musicaldarstellerin und Sängerin Helen Schneider singen. Friedensaktivist Eugen Drewermann erhält einen Löwen für seine Verdienste um die Erneuerung des Christentums und wird dazu einen Vortrag halten. Sein Preisgeld geht an Flüchtlinge. Franz Alt erhält einen Löwen für seinen Kampf gegen den Klimawandel als Fluchtursache und wird ein Projekt zur Förderung der Pressefreiheit unterstützen. Franz Pitzal verwendet sein Preisgeld für ein Entwicklungsprojekt und Lácides Hernandes forciert den Friedens- und Aussöhnungsprozess in Kolumbien. Human Projects oranisiert kulturelle Veranstaltungen und unterstützt durch die Einnahmen nachhaltige Projekte, ist bei seiner Arbeit aber auch auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

