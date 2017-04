Der Sportwetten-Markt wird legalisiert – Änderungen des Glücksspielstaatsvertrages

× Erweitern Bildquelle: wavebreakmedia – 298477817 / Shutterstock.com Online-Wette Mann mit Tablet und Online-Wetten

In Deutschland ist, wieder einmal, die Regelung des Glücksspiels Änderungen unterworfen. Während es für die Betreiber von Spielhallen Einschränkungen geben wird, agieren Buchmacher in der Zukunft nicht mehr in einer rechtlichen Grauzone. Das freut nicht nur die Anbieter von Sportwetten, sondern auch Nutzer, die aufgrund der vorher gültigen Gesetzesregelung zu Recht irritiert waren. Da jedoch erneut nicht alle Bundesländer mit der Reform des Glücksspielstaatsvertrages einverstanden sind, wird auch weiterhin mit Modifikationen zu rechnen sein.

Mitte März haben die Ministerpräsidenten der Bundesländer erneut Änderungen an der deutschen Regelung des Glücksspiels zugestimmt. Sie unterzeichneten den 2. Glücksspieländerungsstaatsvertrag (GlüÄndStV). Glücklich über die neuen Bestimmungen sind beileibe nicht alle, Buchmacher werden dafür aus der rechtlichen Grauzone geholt.

Infografik: Die Geschichte der Liberalisierung des Glücksspielmarkts ist facettenreich und mit vielen Rechtsstreitigkeiten verbunden.

Bisherige Regulierung für Sportwetten obsolet

Wer Wetten im Internet bei einem Anbieter ohne deutsche Lizenz platziert, agiert nach deutschem Recht bislang illegal. Die Anbieter von Sportwetten werden zwar in Deutschland geduldet, zahlen sogar Steuern an den Fiskus, konnten aber in der Vergangenheit nur mit Glück eine der Lizenzen erhalten.

Die vorherige Gesetzesregelung sah nämlich vor, dass nur 20 Lizenzen in einem Konzessionsverfahren an die Bewerber ausgegeben werden. Hessen sollte für die Lizenzvergabe zuständig sein, stoppte das Verfahren allerdings aufgrund mangelnder Transparenz. Schleswig-Holstein startete indes einen Alleingang und vergab an 20 Wettanbieter eine Lizenz, die bis 2018 Gültigkeit besitzt.

Das rief natürlich die „Verlierer“ der Lizenzvergabe auf den Plan. Zahlreiche Klagen waren die Folge und der Markt für Sportwetten blieb weitestgehend ungeregelt. Die Anbieter im Internet konnten sich dennoch nicht über zu wenig Spieler beschweren, denn die meisten von ihnen besitzen eine EU-Lizenz, die ebenfalls in Deutschland gültig ist.

Der europäische Gerichtshof hat daher im Februar 2016 geurteilt, dass die Bundesländer nicht gegen private Sportwettenanbieter mit einer gültigen EU-Lizenz vorgehen dürfen. Der Grund war der Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2012, der Deutschland ein europarechtswidriges Staatsmonopol einräumte.

Lizenzvergabe nein, Steuereinnahmen ja

Die deutschen Behörden duldeten die Anbieter jedoch, auch aufgrund der Steuerzahlungen, die die Unternehmen tätigten. Das Bundesfinanzministerium erhält von fast 80 Anbietern die Wettsteuer in Höhe von fünf Prozent. So konnte der deutsche Staat im Jahr 2016 rund 307 Millionen Euro einnehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um mehr als ein Viertel. Das liegt zum einen an der Europameisterschaft 2016, die von Natur aus mehr Fans zum Wetten anregt, zum anderen aber an den weiterhin stetig steigenden Umsätzen der Buchmacher. Das zeigen auch die Steuereinnahmen aus der Sportwettsteuer der letzten Jahre:

2013: 188 Millionen Euro

2014: 225 Millionen Euro

2015: 240 Millionen Euro

2016: 307 Millionen Euro

Der Präsident des Deutschen Sportwettenverbands (DSWV) vermutet auch eine erhöhte Akzeptanz der Wettsteuer bei nicht regulierten Anbietern: „Ein EM-Jahr führt für Wettanbieter traditionell zu höheren Umsätzen als Jahre, in denen keine großen Fußballturniere stattfinden. Zudem erklären wir uns den Steueranstieg durch eine gestiegene Steuer-Compliance von Anbietern, die in Folge der faktisch nicht stattfindenden Regulierung verstärkt im deutschen Markt tätig sind.“

Lizenzen für alle

Neben den Steuereinnahmen ist eine umfassende staatliche Kontrolle des Glücksspiels, damit also auch der Sportwetten, wichtig für den Verbraucher- und Spielerschutz. Mit der erneuten Überarbeitung des Glücksspielgesetzes sollen nun alle Anbieter die Möglichkeit haben, eine Lizenz zu erhalten, wodurch auch die staatliche Kontrolle ermöglicht wird.

Zum 1. Januar 2018 treten nun diverse Änderungen in Kraft und daraufhin erhalten alle Bewerber, die sich für eine der zuvor 20 angebotenen Konzessionen beworben hatten, eine Lizenz, insofern sie den qualitativen Anforderungen, z.B. in puncto Spielerschutz und Suchtprävention, entsprechen. Diese Lizenz gilt vorerst für ein Jahr, eine endgültige Regelung ist damit also noch nicht gefunden, aber ein Schritt in die richtige Richtung wurde getan.

Ähnlich sieht es auch Florian Rentsch, Vorsitzender der FDP-Fraktion im hessischen Landtag: „Die von den Ministerpräsidenten vereinbarten punktuellen Änderungen sind zumindest ein kleiner Schritt, um endlich den grauen Markt im Bereich der Sportwetten einzudämmen, zuverlässige Anbieter in die Legalität zu holen und künftig planungssicher Steuereinnahmen generieren zu können, die insbesondere dem Sport zu Gute kommen.“

Änderungen gehen nicht weit genug

Allerdings gehen auch ihm die Änderungen nicht weit genug. „So sehr wir es begrüßen, dass nun also wenigstens die rechtswidrige zahlenmäßige Begrenzung bei der Erteilung von Konzessionen für Sportwettenanbieter abgeschafft wird – insgesamt handelt es sich bestenfalls um ein Reförmchen mit ganz kleinem Karo.“ Es besteht also weiterhin Handlungsbedarf.

So bleiben beispielsweise Live-Wetten, die einen nicht unerheblichen Teil der Sportwetten ausmachen, verboten. Ob dies dem Verbraucherschutz und der Suchtprävention dient, darf bezweifelt werden. Ein Verbot einzelner Wettarten erschließt sich genauso wie eine beschränkte Anzahl an zu vergebenden Lizenzen bestimmt den wenigsten.

Online-Casinos weiter ohne Regulierung

Fragen nach der Lizenzvergabe für Online-Casinos beantwortet auch die erneute Novelle des Glücksspielstaatsvertrages nicht. Online-Glücksspiel ist laut Gesetz untersagt, Änderungen gibt es in diesem Punkt keine. Das ist verwunderlich, da die Online-Casinos auch in Deutschland wachsende Umsätze verzeichnen.

In Hessen hingegen haben einige Betreiber eine beschränkte Zulassung für das Online-Glücksspiel. Eine einheitliche Regelung ist aber auch hier wünschenswert, vor allem unter dem Credo des Spieler- und Verbraucherschutzes. Ohne staatliche Kontrolle der Anbieter lässt sich dies schwer durchsetzen bzw. überprüfen. Ebenso wäre es für den Staat aufgrund der Steuereinnahmen aus diesem Bereich durchaus lukrativ, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen.

Ausblick – nächster GlüAndStV wird kommen

So wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die nächste Novelle des Glücksspielstaatsvertrages weitere Missstände beseitigt. Vor allem in Bezug auf Online-Casinos werden dringend Änderungen nötig sein, da auch hier mit mehr Wachstum zu rechnen ist. Zahlreiche Spielhallen werden schließen, so dass man durchaus weitere Online-Spieler erwarten kann.

Wenigstens wurde die Beschränkung der Lizenzen für Sportwetten aufgehoben, wenn auch nur mit einer Übergangslösung. Eine Beendigung des Grau- bzw. Schwarzmarktes steht damit vor der Tür. Hessen versucht derweil mit seinem Alleingang, Druck auf die anderen Bundesländer auszuüben, so dass weitere Änderungen auf den Weg gebracht werden.

Die Überarbeitung des Gesetzes geht in die richtige Richtung, jedoch langsamen Schrittes. Gesetze zu erlassen oder zu ändern benötigt Zeit. Allerdings braucht die Politik beim Thema Glücksspiel eindeutig zu lange und verkennt dabei den technischen Fortschritt und die gesellschaftliche Entwicklung.