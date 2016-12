Die BUGA 2019 ist online

× Erweitern BuGa Harry Mergel aktiviert die neue Webseite

»Ich habe die Ehre die Internetseite der BUGA 2019 in Heilbronn freizugeben«, mit den Worten schaltete Oberbürgermeister Harry Mergel die neu aufgelegte Webseite der BUGA symbolisch frei. Bereits seit 2010 ist die Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn online vertreten. Heute, den 20. Dezember ging die aktuelle Version online. Das Design der Webseite wurde von der Ulmer Agentur rrooaarr entwickelt, diese setzte sich im Wettbewerb gegen elf weitere Agenturen durch.

Die Seite ist modern und mit zahlreichen Facetten rund um die Bundesgartenschau aufgebaut. »Sie soll die Besucher emotional abholen« so Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau. Oberbürgermeister Harry Mergel sagte zum Design: »Sie setzt die mit dem Logo begonnene Strategie konsequent fort und präsentiert sich auch mit dem neuen Internetauftritt überraschend anders.«

Die Seite bietet eine Terminübersicht, Anfahrtsbeschreibung, Stellenanzeigen und es gibt Broschüren als Download. »Das Informationsbedürfnis steigt stetig», sagt Faas über den Inhalt der Internetseite, »Wir wollen, dass die Besucher schnell und ohne Umwege das finden, was sie suchen.«

Eine Besonderheit ist, dass viel Wert auf Barrierefreiheit gelegt wurde. Auf der Startseite findet man ein Video, indem zwei Schüler der Lindenparkschule Heilbronn die Besucher in Gebärdensprache begrüßen und die BUGA erklären. Außerdem wird der Begriff Bundesgartenschau zusätzlich in einem Text in leichter Sprache beschrieben, so zum Beispiel »die Bundesgartenschau ist groß, so groß wie 55 Fußballplätze.« Der Internetauftritt ist auch für Sehbehinderte eingerichtet. So öffnet sich per Mouseover-Effekt eine Erklärung zum jeweiligen Bild, diese kann dann entsprechend vorgelesen werden.

Ein Highlight der Seite ist die Webcam, welche die Baustelle des BUGA-Geländes rund um die Uhr zeigt. Dazu gibt es ein Archiv, das seit Beginn der Bauarbeiten den Verlauf dokumentiert. So kann man den Fortschritt einzeln nachvollziehen. Bis zum Start der BUGA wird es noch einige Aktualisierungen geben, Hanspeter Faas versichert: »Die Seite entwickelt sich weiter, sie wird auf den aktuellen Wissenstand angepasst.«

Link zu Webseite der BUGA