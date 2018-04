× Erweitern BuGa

Mitten in der Stadt entsteht auf einer 40 Hektar großen Fläche die Bundesgartenschau Heilbronn 2019. Bei einer besonderen Stadtführung am Dienstag, 10. April um 18:15 Uhr erleben Besucher die Entstehung der Gartenschau hautnah mit.

Stadtführer Chris Männicke begleitet die Gruppe über das BUGA-Gelände am Neckarbogen und gibt Einblicke in die Planung und Entwicklung der Schau, die am 17. April 2019 eröffnet wird.

Treffpunkt für die etwa 1,5 Stunden dauernde Führung ist um 18:00 Uhr an der Bleichinselbrücke am Heilbronner Europaplatz. Die Mindestteilnehmerzahl ist 5, maximal können 30 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist nur für Gruppen ab 10 Personen erforderlich. Der Preis beträgt für Erwachsene 9 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre zahlen 4 Euro.

Information und Anmeldung bei der Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstr. 17 unter Telefon 07131 562270, per E-Mail an info@heilbronn-marketing.de sowie online unter www.heilbronn-marketing.de.