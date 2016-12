Ein warmes Bett für eine Nacht

× Erweitern Foto: Aufbaugilde Heilbronn-Franken Warten auf ein warmes Bett

Täglich nutzen rund 100 Menschen das Angebot der Heilbronner Aufbaugilde. Es begann alles 1993 mit der »Suppenküche in der Kilianskirche«, wo arme und wohnungslose Menschen essen und reden können. Inzwischen gibt es eine Tagesstätte und das ehrenamtliche Kältehilfeprojekt im Lauerweg. Dort hat sich Moritz-Redakteurin Birgit Obenland umgeschaut.

Eine weiche Matratze, eine kuschelige Decke und morgens eine warme Dusche: für viele nichts Besonderes. Silvana dagegen lebt auf der Straße. Seit sie ihre Wohnung durch einen unverschuldeten Brand verloren hat, kommt sie in der kalten Jahreszeit in das kleine Haus im Lauerweg. Die Aufbaugilde Heilbronn-Franken bietet dort im ehemaligen Schleusenwärterhaus zwölf Schlafplätze für Obdachlose an. Hier arbeiten nur ehrenamtliche Helfer. Öffentliche Zuschüsse gibt es nicht.

»Die Wohnungsnot wird größer«

»Wir betreuen im Jahr in unserer Fachberatungsstelle rund 630 Männer und Frauen, die ohne Wohnung sind oder in prekären Verhältnissen leben. Manche davon sind auch von Obdachlosigkeit bedroht«, sagt Hannes Finkbeiner, Geschäftsführer der Aufbaugilde Heilbronn-Franken. »Wir beobachten, die Wohnungsnot nimmt zu«, macht sich Finkbeiner Sorgen. Deshalb bietet die Aufbaugilde mehrere Anlaufstellen: Eine Tagesstätte in der Wilhelmstraße (Gildetreff), Mittagessen in der Nikolaikirche und die zwölf Übernachtungsplätze im Lauerweg. Rund 20 bis 30 Menschen leben in Heilbronn regelmäßig auf der Straße, schätzt Finkbeiner.

Im Gildetreff gibt es nicht nur warme Kleidung und die Möglichkeit, die Wäsche zu waschen: Jeden Mittwoch bieten Mediziner ehrenamtlich eine Sprechstunde an. »Vor rund 20 Jahren gab es noch Kältetote in Heilbronn. Das gibt es heute nicht mehr. Die Leute wissen, wo sie einen Unterschlupf finden«, berichtet Ordnungsamtleiter Bernd Werner.

Ordnungsamt: »Wertvolles Angebot«

»Nicht jeder will ins städtische Obdachlosenheim. Deshalb ist das Angebot der Aufbaugilde dort sehr wertvoll und wichtig. Es erreicht eben auch die Leute, die uns nicht auffsuchen«, bilanziert Werner. Er bedauert die Tatsache, dass »für sozial Schwache leider weniger Gelder zu Verfügung stehen als in anderen Bereichen. Das ist aber nicht nur in Heilbronn so, sondern in ganz Deutschland.«

»Der Winter ist am schlimmsten«

»Ab Oktober beginnen die sechs härtesten Monate des Jahres. Täglich bis Ende März können die Leute ab 20 Uhr im Erfrierungsschutz vorbeikommen«, erzählt Guido Müller. Er ist einer von acht Ehrenamtlichen, die das auf Spenden basierte Angebot im Lauerweg betreuen. Die Räumlichkeiten sind klein, spartanisch und haben vor Jahren frische Farbe gesehen. Feldbetten stehen hier dicht nebeneinander. Für Frauen gibt es einen extra Raum. »Außerdem haben wir noch einen Schlafplatz im Badezimmer. Dort übernachtet zurzeit ein Gast, der so laut schnarcht, dass die anderen sich beschwert haben«, erzählt Müller schmunzelnd.

Duschen und Frühstücken im Gildetreff

Der 49-jährige Kaba kommt seit Anfang an in den Lauerweg. Eine warme Dusche und ein Frühstück gibt es dort nicht. Dafür aber in der Tagesstätte in der Wilhelmstraße. »Da gehe ich morgens immer hin, weil wir hier ja um acht Uhr ‘raus müssen.« Kaba, der gerade noch mit Guido Müller herumgealbert hat, wird auf einmal traurig. Er legt den Kopf in die Hände und mag nicht mehr weiter sprechen. Zu sehr wühlt es ihn auf, über die Jahre auf der Straße zu sprechen, den verlorenen Job und manchmal auch die Einsamkeit.

Freundliche Begrüßung und klare Regeln

Wer in den Lauerweg kommt, wird stets freundlich begrüßt. »Ich schüttle jedem erst einmal die Hand«, so Andreas Neubeck, der ebenfalls Dienst in dieser Nacht hat. Neubeck ist eine imposante Erscheinung: groß, tätowiert und er hat eine tiefe Stimme. Die braucht er auch, wenn es hin und wieder etwas turbulent zugeht und er einen Streit schlichten muss. »Wir haben hier klare Regeln«, sagt Neubeck und sammelt gerade eine Wodka-Flasche ein, die ein älteren Mann mit Bart und struppigen Haaren dabei hat: »Kein Alkohol, keine Drogen, keine Gewalt und Rauchen geht nur im Freien. Viele kommen und haben schon einiges intus, aber deshalb schicken wir keinen weg.«

Seebär Manne - Ein ruhiger Zeitgenosse

Auch einen echten Seemann hat es in den Lauerweg verschlagen: Manne ist ehemaliger Schiffsmaschinist. Er hat ein faltiges, wettergegerbtes Gesicht und einen schlohweißen Bart. Er liebt das Wasser und war an Bord, als das Theaterschiff nach Heilbronn kam. »Hier bin ich am Neckar, das gefällt mir«, erzählt Manne. Er hat als einziger seinen festen Schlafplatz. Für die anderen gilt, wer zuerst da ist, sucht sich das Bett aus. Manne ist ein ruhiger Zeitgenosse, berichten die beiden Helfer: »Er kommt, legt sich hin und schläft.«

Nachts den Himmel sehen

Doch nicht jeder kann tatsächlich gut dösen mit einem Dach über den Kopf. »Wir hatten einen Besucher, der mitten in einen kalten Nacht seinen Schlafsack gepackt und sich draußen auf die Wiese gelegt hat. Er wollte den Himmel sehen, das war er so seit Jahren gewöhnt« , erzählt Müller. Nicht jeder ist auch bereit, sich an die Hausordnung zu halten. »Ein Besucher wollte seine drei Bierflaschen nicht abgeben. Er hätte sie am Morgen ja wieder bekommen. Doch er entschied sich dagegen und schlief lieber in der Kälte als bei uns«, erinnert sich Neubeck.

Ohne Wohnung keinen Job

DerJüngste in dieser Nacht ist Patrik. »Ich habe bei meinem Bruder gewohnt. Dann hat er seine Unterkunft verloren und nun kann ich nirgends mehr hin«, erzählt der 21-Jährige mit ruhiger Stimme. Patrik hat zwei Wünsche: »Ich möchte einen Platz im blauen Haus bekommen und Fachinformatiker oder Systemelektroniker werden. Doch das ist ohne Wohnung einfach schwierig.« Das blaue Haus ist bei vielen begehrt, verrät Guido Müller. Dort bietet die Aufbaugilde Plätze in Wohngemeinschaften an.

Wenn die Buga kommt, wohin?

In dieser Nacht haben Neubeck und Müller noch einen Schlafplatz frei. Das ist nicht immer so. Wenn die Temperaturen weiter sinken, wird es im Lauerweg eng. »Dann holen wir die Polizei, damit sie die Leute in das städtische Obdachlosenheim bringt. Dort gibt es mehr Betten«. Der Lauerweg grenzt an das Areal der Bundesgartenschau. Die ehrenamtlichen Helfer fragen sich, wie es wohl weiter geht. Werden sie eine neue Unterkunft für ihre Schützlinge finden? Schließlich haben sie nur noch ein Jahr Zeit. »Das macht uns natürlich große Sorgen. Wir sind froh über die Aussage von Bürgermeisterin Agnes Christner im Sozialausschuss, dass das Gebäude erst abgerissen wird, wenn es dafür eine Alternative gibt.«