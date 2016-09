Einladung für Leingartener Einrichtungleitung zum Bürgerfest des Bundespräsidenten 2016

× Erweitern Bürgerfest Schloss Bellvue Bundespräsident Gauck, Ilona Krotz, Christina Klaus

Groß war die Freude über die Einladung des Bundespräsidenten bei den Initiatorinnen des Projektes „Rosenfest“: Einrichtungsleitung Ilona Krotz und Projektleitung der AWO Württemberg, Christina Klaus, nahmen am Bürgerfest im Schloss Bellvue teil.Auf der Gästeliste standen 2.500 Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen und damit zu einer starken Zivilgesellschaft beitragen.

Das AWO-Pflegeheim am Leinbach in Leingarten hatte mit seiner Aktion: „Rosenfest 2015“ auf die Wohlfahrtsmarken der Serie Dornröschen aufmerksam gemacht und verkauft. Der Erlös des Festes unterstützt die Arbeit des Hospizdienstes Leintal.

„Mir ist es sehr wichtig an dieser Stelle zu betonen, dass das Rosenfest nur deshalb ein solcher Erfolg werden konnte, weil alle aus dem Pflegeheim am Leinbach mit großem Einsatz mitgemacht haben: Die gesamte Belegschaft ebenso wie unsere ehrenamtlichen Helfer*innen“ betont Ilona Krotz. Christina Klaus ergänzt: „Die Leute im Ländle sind sehr offen für Ideen und Projekte zur Hilfe für Menschen in Not. Die Unterstützung von Seiten der AWO Württemberg ist groß“.

Beide sind sich einig: „Wir sind der Einladung gefolgt, weil wir mit unserer Teilnahme stellvertretend für alle an diesem Projekt Engagierten hier sein wollen. Dass das Projekt so wertgeschätzt wurde, motiviert uns alle noch mehr zu weiteren Aktionen“.