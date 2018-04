Einmal im Leben Käthchen sein

× Erweitern Heilbronner Marketing GmbH

Denise, Jasmin, Lisa und Laura - das sind die vier Kandidatinnen für die Käthchenwahl am 13. April in der Heilbronner Kreissparkasse. Drei von ihnen werden dann das amtierende Käthchen- Trio mit Corinna Hotzy, Vanessa Stockbauer und Lea Marino für zwei Jahre ablösen. Und diese Jahre versprechen spannend zu werden.

Im Mittelpunkt des Interesses steht die Eröffnung der Bundesgartenschau am 19. April 2019. Dort werden die Käthchen an der Seite des Bundespräsidenten und des Heilbronner Oberbürgermeisters ihre Stadt repräsentieren. Rund 150 offizielle Termine werden sie während ihrer Amtszeit bundesweit wahrnehmen. Darüberhinaus können sie von Firmen und Institutionen als Heilbronner Symbolfiguren gebucht werden. Nach Ablauf der zwei Jahre werden sie sich verändert haben. Alle Käthchen bestätigen das seit eh und je. Die jungen Damen gewinnen an Selbstbewusstsein und ihr professionelles Auftreten ist eine gute Basis für ihren späteren Werdegang. Doch vor dem Amt steht die Wahl. Sie findet Unter der Pyramide der mitveranstaltenden Kreissparkasse Heilbronn statt. Den schriftlichen Teil der Prüfung haben die Kandidatinnen bereits absolviert und mit Bravour bestanden. Eine Jury testet dann am Wahlabend, wie gut sich die Käthchenanwärterinnen mit und in der Stadt Heilbronn auskennen. Dabei geht es natürlich um Heinrich von Kleists Ritterschauspiel, um Kunst, Literatur, Wein und

Stadtgeschichte. Ganz besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, wie sich die Bewerberinnen vor Publikum präsentieren. Schlagfertigkeit, Witz und Charme sind hier die Zutaten für ein

erfolgreiches Ergebnis. she