Erster Spatenstich für die Klima Arena in Sinsheim

Es ist vollbracht! Trotz des stürmischen Herbstwetters wurde am Donnerstag, den 5. Oktober der erste Spatenstich der Klima Arena in Sinsheim gesetzt.

Im Festzelt zwischen der Thermen & Badewelt und der TSG Hoffenheim hatte die Klimastiftung für Bürger Gäste aus Wirtschaft, Politik und Presse zum Festakt geladen. Die neue Attraktion für Sinsheim, die Klima Arena soll hier bereits im Herbst 2019 eröffnen. Die Gesamtgrundstücksfläche der Klima Arena soll rund 26.000 Quadratmeter betragen, die Nutzfläche des Gebäudes rund 4.000 Quadratmeter.

»Hopp handelt, wenn andere noch reden.«

Die erste Rede hielt der Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger, Alfred Ehrhard. Er bedankte sich bei allen, die an diesem Großprojekt mitarbeiten, insbesondere ging sein Dank an den Schirmherr der Klimastiftung für Bürger, Dietmar Hopp: »Hopp handelt, wenn andere noch reden.« Die Arena soll die Besucher zum Thema Klimaschutz anregen, aber nicht belehren. »Die Besonderheit liegt darin, dass wir hohen wissenschaftlichen Anspruch mit den Wünschen und Erwartungen der Besucher nach einfachen Antworten aus ihr Fragen zum Klimawandel zusammenbringen wollen. Gerade an den Wochenenden sollen Familien in die Klima Arena kommen,“ so Ehrhard. Das Projekt wendet sich vor allem an die junge Generation. Diese soll sich durch den Besuch mit dem Klimaschutz auseinander setzen. Dafür sind auch Schulungsräume geplant.

»Es ist ein außergewöhnlicher Tag für unsere Stadt.«

So soll der Weltklimaschutz in Sinsheim beginnen. Auch der stellvertretende Innenminister Baden-Württembergs, Thomas Strobl, spricht sich für das Großprojekt aus: »Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein Kampf für Menschenleben.« Der Schirmherr der Klimastiftung für Bürger, Dietmar Hopp, freute sich sehr bereits den zweiten Spatenstich im Gewerbe- und Freizeitgebiet Sinsheim-Süd zu setzten: »Es war mir schon immer wichtig meinen Wohlstand mit der Gesellschaft zu teilen, welche mir diesen erst ermöglicht hat. Dem Klimawandel zu begegnen, ist eine der ganz großen Herausforderungen für die Menschheit. Uns reizt es, mitzuhelfen dieser Herausforderung entgegenzutreten.« Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht freute sich über die Bereicherung für die Stadt Sinsheim: »Es ist ein außergewöhnlicher Tag für unsere Stadt.«