Fotowettbewerb »Alles Plochingen!«

Neckarauen und Neckarhafen, Hundertwasser und historischer Marktplatz, Kunst, Kultur und Feste – Plochingen ist bunt, vielfältig und lebenswert. Diese Vielfalt soll in einem neuen Bildband gezeigt werden. Gegliedert in verschiedene Themenbereiche und mit einleitenden Texten versehen, soll der Bildband den ganz persönlichen Blickwinkel der Menschen auf die Stadt und ihre Bewohner zeigen.

Das Kulturamt hat dazu einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Mitmachen können alle, die in Plochingen wohnen oder gerne in Plochingen sind. Gefragt sind Motive aus den Themenbereichen »Städtisches Leben, Feste und Feiern«, »Kunst, Kultur, Sport und Freizeit«, »Technik, Industrie und Arbeitswelt« und »Stadtbild, Natur und Landschaft durch die Jahreszeiten«. Einzige Voraussetzung: die Fotos müssen im Stadtgebiet Plochingen aufgenommen worden sein.

Die Teilnahme ist einfach: auf der Homepage unter www.plochingen.de/Fotowettbewerb Fotos hochladen und absenden.

Einsendeschluss ist der 1. Mai 2018.

Hier sind auch die Teilnahmebedingungen zu finden. Und es gibt auch etwas zu gewinnen: die ersten drei Plätze sind mit 250 Euro, 150 Euro und 100 Euro dotiert, die Plätze 4 – 10 erhalten Sachpreise.

Die Gewinnerfotos werden von einer Jury ermittelt. Die schönsten Fotos werden im Herbst 2018 in einer Fotoausstellung in der Galerie der Stadt Plochingen gezeigt. Im Rahmen der Vernissage am 8. November 2018 werden die Gewinner des Fotowettbewerbs bekanntgegeben und der neue gedruckte Bildband präsentiert.

»Wir sind schon sehr gespannt darauf, was den Menschen an unserer Stadt gefällt und freuen uns auf viele Einsendungen!«, so die Veranstalter.