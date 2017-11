Heilbronner Hobbygärtner werden ausgezeichnet

× Erweitern Foto: Heilbronn Marketing GmbH Blumenschmuck Hier freut sich nicht nur der Postbote: Diese blumigen Grüße vor dem Hauseingang sind für alle, die hier vorbei kommen, ein Genuss.

Der Blumenschmuckwettbewerb hat in Heilbronn eine mehr als 60-jährige Tradition. Alljährlich setzen die Bürger durch ihren Blumenschmuck farbliche Akzente in der Stadt und beteiligen sich damit bei dem vom Verkehrsverein ausgelobten Wettbewerb.

In diesem Jahr wurden 234 Beiträge eingereicht. Am 22. November findet in der Harmonie die Preisverleihung statt. Hierzu sind alle Wettbewerbsteilnehmer und Blumenfreunde eingeladen.

Seit April waren die Hobby-Gärtner Heilbronns dazu aufgerufen ihre Blumen- und Pflanzen-Wohlfühlorte beim 63. Blumenschmuckwettbewerb des Verkehrsvereins einzureichen. Im Juni zog ein 12-köpfiges Jury-Team durch die Stadtteile und wählte aus den 234 eingereichten Beiträgen in den Rubriken „schönstes Eingangsportal“ und „schönster Garten“ 8 Gewinner aus. Zusätzlich werden 4 Schul- und Kindergärten für Ihre Beiträge prämiert. Für die Anlage und Pflege eines naturnahen Gartengrundstücks vergibt der BUND einen Sonderpreis.

Am 22. November um 19 Uhr findet im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie die Preisverleihung statt. In feierlichem Rahmen mit Oberbürgermeister Harry Mergel, Nico Weinmann, dem Vorsitzenden des Verkehrsvereins Heilbronn, und einem Rahmenprogramm rund um das Thema Pflanzen und Garten werden im Wilhelm-Maybach-Saal die Preisträger des 63. Blumenschmuckwettbewerb geehrt. Die Moderation übernimmt der Geschäftsführer des Heilbronner Verkehrsvereins, Steffen Schoch.

Zu dieser Abendveranstaltung sind nicht nur die Wettbewerbsteilnehmer, sondern alle Heilbronner Blumenfreunde eingeladen. Hausöffnung ist um 18 Uhr, Saalöffnung um 18:30 Uhr.