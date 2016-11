Helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird

× Erweitern Help- Wir helfen

»Ich helfe von Herzen gerne – mit privater Spende und mit medialer Unterstützung im MORITZ Magazin. Das Geld kommt dort, wo die Not am größten ist, direkt an und schenkt den Allerschwächsten, den Kindern, ein ‚neues‘ Leben.« – MORITZ-Herausgeber Ingo Eckert unterstützt den karitativen Vereins »Help! - Wir helfen!« seit einigen Jahren.

Seit seiner Gründung 2008 konnte der Verein bereits über 1.000 Menschen, darunter meistens Kinder mit Cleft (Lippen-, Kiefer- und/oder Gaumenspalten) eine Operation finanzieren. Ob als ehrenamtlicher Helfer, mit einer Mitgliedschaft (12 Euro Jahresbeitrag), einer einmaligen Spende oder als »Samariter« durch die Finanzierung einer kompletten Cleft-Operation – man kann auf vielfältige Weise tätig werden. Die Spenden werden dabei zu 100% für die konkrete Hilfe vor Ort verwendet. bd

Help! - Wir helfen! e.V.

Eichenweg 6, 74545 Michelfeld, Fon: 0791/97827380

Spendenkonto: VR Bank Schwäbisch-Hall Crailsheim,

IBAN: DE32 6229 0110 0001 2340 05, BIC: GENODES1SHA

www.help-wirhelfen.de