Helfer für den Mini Trolli gesucht!

Die Kinder- und Jugendläufen werden immer beliebter. Im letzten Jahr gingen 777 kleine Läufer an den Start. Um dem laufbegeisterten Nachwuchs eine bessere Plattform zu bieten, finden der Mini Trolli zukünftig einen Tag vor den Erwachsenenläufen statt. In diesem Jahr am Samstag, 5. Mai.

Durch den zusätzlichen Trolli-Tag, der sich vor allem an Familien richtet, benötigt das Trolli-Orga-Team mehr Helfer als sonst. Damit auf der neuen Strecke rund um das Frankenstadion alles rund läuft, suchen die Veranstalter für einen Zeitraum von etwa 3,5 Stunden 30 Helfer, die mindestens 16 Jahre alt sein sollten.

Interessenten dürfen sich bei Mini-Trolli-Koordinator Wilfried Raatz melden.

Telefon 0171-5303134 oder E-Mail wilfried.raatz@wus-media.de.

Noch bis 18. April läuft das Anmeldeverfahren für den Trollinger Marathon in allen Disziplinen (Kinder und Erwachsene). Online-Anmeldung unter www.trollinger-marathon.de.