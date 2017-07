Hilfe für IS- Flüchtlinge aus Marawi (Philippinen)

× Erweitern Hilfe für IS- Flüchtlinge aus Marawi Bei der Ausgabe der Hilfsartikel: Teresita Golosinda (türkiser Schal) mit Helferinnen.

Seit der Eroberung von Marawi City (Insel Mindanao) durch muslimische Rebellen im Mai, die sich zum IS bekennen, sind (so die aktuellen Nachrichtenmeldungen) inzwischen über 400 Menschen ums Leben gekommen, ca 200.000 sind auf der Flucht und in Evakuierungslagern untergebracht unter anderem in der Stadt Iligan.

Dort leistet im Flüchtlingslager Help! - Wir helfen! seit Mitte Juli aktiv humanitäre Hilfe. Die Repräsentantin des Vereins für Mindanao, Teresita Golosinda ist vor Ort und sorgt dafür, dass gezielt Hilfe geleistet wird. Dafür hat der karitative Verein aus unserer Region in einem ersten Schritt 5000€ für Nahrungsmittel, Hygieneartikel und Medikamente zur Verfügung gestellt. Für die Krisenregion ist noch lange keine Besserung in Sicht. Vorsichtige Schätzungen des Marawi Crisis Management hoffen darauf frühestens in zwei Jahren mit dem Wiederaufbau der Region beginnen zu können. Für Teresita Golosinda war es vor allem schwierig mit anzusehen, "wie leicht und schnell verletzbar die Philippinische Gesellschaft ist".

Help! - Wir helfen! hat bekanntlich seinen Schwerpunkt bei der Ermöglichung von Lippen-/Gaumenspaltenoperationen für Kinder aus armen Familien. Jetzt entschloss sich der Verein auf Bitte seiner Koordinatorin Mel Maranan aus Manila zur schnellen humanitären Hilfe für die Flüchtlinge, weil nicht nur Teresita Golosinda, sondern auch zwei Partnerkrankenhäuser gerade mal ca. 200 km von Marawi entfernt auf der Insel angesiedelt sind, so dass effiziente Hilfe vor Ort möglich ist.

Das Spendenkonto des Vereins ist bei der VR Bank SHA-CR IBAN: DE32 6229 0110 0001 2340 05

www.help-wirhelfen.de