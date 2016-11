HNV-Adventsticket an allen Adventswochenenden

× Erweitern HNV Logo

An allen vier Wochenenden vor Weihnachten bietet der HNV wieder das Adventsticket an. Kein Parkplatzsuche, keine widrigen Straßenverhältnisse einfach mal „hinten reinsitzen“. Entspannt die Fahrt durch das im weihnachtlich geschmückten HNV-Land genießen.

Am kommenden Wochenende ist der 1. Advent. Vorfreude auf das nahende Weihnachtsfest. Zeit einmal herunter zu fahren und sich zu besinnen. Vielleicht auch mal Wege und Gewohnheiten zu überdenken und am Wochenende Bus und Bahn testen. Dafür hat der HNV auch während dieser Vorweihnachtszeit das Adventsticket im Programm. Wer das Advents-Angebot nutzen möchte, braucht nichts weiter zu tun als sich eine „gewöhnliche“ HNV-Tageskarte für das Gesamtnetz zu kaufen. Kleingruppen bis 5 Personen oder Familien lösen die TageskartePlus, Einzelpersonen die TageskarteSolo für das Gesamtnetz. Das Tagesticket, das dann am Samstag gelöst wurde gilt dann auch noch den ganzen Sonntag.

Silke Müller, Kundenberaterin im HNV KundenCenter, gibt den Fahrgästen folgenden Tipp: „Am Samstag Weihnachteinkäufe in der Stadt erledigen und am Sonntag gemütlich einen der vielen tollen Weihnachtsmärkte im HNV-Land besuchen, wie sie beispielsweise in Bad Wimpfen oder in Öhringen veranstaltet werden.“

Die TageskartePLUS kann übrigens an den Fahrscheinautomaten im HNV-Land, beim Busfahrer und in den DB-Fahrkartenausgaben gekauft werden. Im HNV-KundenCenter (Olgastr. 2, Heilbronn) wird das Gesamtnetzticket auch im Vorverkauf angeboten. Dieses muss am Adventsamstag nur noch entwertet werden und schon ist man das ganze Wochenende mobil. Ganz gleich ob mit Bus oder mit Bahn.