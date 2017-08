Home & Garden ab 17. August auf der Domäne Monrepos Ludwigsburg

× Erweitern Foto: HOME & GARDEN EVENT GmbH Home & Garden

Rund 140 nationale und internationale Aussteller präsentieren ihre Produkte rund um die Themen Heim, Garten, Innen- und Außeneinrichtung, Finefood, Mode und Schmuck vor der zauberhaften Schlosskulisse und dem englischen Garten. Sowohl der einzigartige Veranstaltungsort mit majestätischem Baumbestand und Barockschlösschen als auch der interessante Ausstellermix sowie ein hochattraktives Rahmenprogramm haben die HOME & GARDEN Ludwigsburg zum Publikumsmagneten gemacht, bei dem sich Aussteller hoch motiviert in Szene setzen.

So ist die Veranstaltung für Gartenfreunde und für Liebhaber des exquisiten Lebensstils und kulinarischer Genüsse aus dem Terminkalender nicht mehr wegzudenken. Der dritte „Trendwalk by HOME & GARDEN“, am Samstag und am Sonntag, ist einer der Höhepunkte des umfangreichen Rahmenprogramms. Die internationale „Modenschau-Agentur Top S” präsentiert hier eine trendbewusste Neuheitenschau vor der Kulisse des Schlosses und macht die breite, mondäne Schlosstreppe zum Catwalk 2017.Für Pflanzenfreunde gibt es die beliebte „Orchideensprechstunde“ bei der Expertin Anne Hotz.

Sie erklärt anschaulich, wie die exotischen Schönheiten umgetopft werden und welche Pflege für ein gutes Gedeihen notwendig ist. An der Pagode der Fellbacher Schnittrosen kann man tolle Tipps zur optimalen Pflege und Zucht der Rose – der Königin der Blumen – bekommen.„Schiff ahoi“ kann es bei Hapag -Lloyd Cruises heißen, wenn man mit Fortunas Hilfe eine exklusive Kreuzfahrt für zwei Personen auf der EUROPA 2 im Wert von 10.500 Euro gewinnt.

Bei den ausführlichen Führungen durch den Weinkeller des benachbarten Weinguts Herzog von Württemberg erfahren Liebhaber von edlen Tropfen nicht nur Wissenswertes über selbst hergestellte Barriquefässer, sondern auch über den „Hochzeitswein“ von S.K.H. Herzog Michael von Württemberg. Selbstverständlich gibt es in der Vinothek auch eine kleine Kostprobe. Die kleinen HOME & GARDEN-Besucher werden kostenlos im Pavillon des Paradies-Gärtchens betreut, während die Eltern entspannt durch die Ausstellung flanieren.Kulinarische Höhepunkte versprechen Catering und Köstlichkeiten aus der wunderbaren Küche vom Schlosshotel Monrepos. Musikalisch begleitet der international bekannte Entertainer Bob Chisolm mit Jazz, Reggae und Soul durch das sommerliche Ambiente der HOME & GARDEN.

Unter dem Motto „Einkaufen leicht gemacht“ bietet der Veranstalter den gefragten Depotservice an, bei dem die Einkäufe bis zur Abholung zentral aufbewahrt und nach dem Messebesuch direkt in den Kofferraum geladen werden. Die HOME & GARDEN Ludwigsburg ist Donnerstag bis Samstag (17. bis 19. August) täglich von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 20. August zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt inkl. Weinkellerführung 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung der Eltern freien Eintritt.Ausreichender Parkraum ist in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes vorhanden. Durch die S-Bahn-Anbindung ist der Schlosspark Monrepos für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gut erreichbar.

Ausführliche Informationen und Impressionen unter: www.homeandgarden-net.de

Rahmen- und Unterhaltungsprogramm

Donnerstag, 17. August 2017

11:00 Uhr

Eröffnungsfeier der HOME & GARDEN – Das Original Offizielle Eröffnungsfeier mit Empfang und anschließendem Presserundgang.

13:00, 15:00 & 17:00 Uhr

Führung durch das Weingut Herzog von Württemberg mit Weinverkostung Entdecken Sie am Stand des jahrhundertealten Weingutes Qualitäts- und Prädikatsweine und nehmen Sie an einer Weinkellerführung im benachbarten Weingut auf Monrepos teil.Treffpunkt ist der Stand vom Weingut Herzog von Württemberg.

12:30 & 15:30 Uhr

Was Sie über Rosen wissen sollten Informieren Sie sich am Stand der Fellbacher Schnittrosen über den richtigen Umgang und die Pflege mit der Königin der Blumen. Nach dem Vortrag werden Ihre Fragen direkt von den Rosenprofis beantwortet.

16:00 Uhr

Faszination Orchidee Wissenswerte Informationen und Tipps erhalten Sie in der „Orchideensprechstunde“ von Anne Hotz. Die Expertin erklärt anschaulich, wie man diese exotischen Schönheiten umtopft und welche Bedingungen sie an ihre Umgebung und Pflege haben.

Freitag, 18. August 2017

13:00, 15:00 & 17:00 Uhr

Führung durch das Weingut Herzog von Württemberg mit Weinverkostung Entdecken Sie am Stand des jahrhundertealten Weingutes Qualitäts- und Prädikatsweine und nehmen Sie an einer Weinkellerführung im benachbarten Weingut auf Monrepos teil. Treffpunkt ist der Stand vom Weingut Herzog von Württemberg.

12:30 & 15:30 Uhr

Was Sie über Rosen wissen sollten Informieren Sie sich am Stand der Fellbacher Schnittrosen über den richtigen Umgang und die Pflege mit der Königin der Blumen. Nach dem Vortrag werden Ihre Fragen direkt von den Rosenprofis beantwortet.

14:00 und 16:00 Uhr

Faszination Orchidee Erhalten Sie Informationen und Tipps in der „Orchideensprechstunde“ von Anne Hotz. Die Expertin erklärt anschaulich, wie man diese exotischen Schönheiten umtopft und welche Bedingungen sie an ihre Umgebung und Pflege haben.

Samstag, 19. August 2017

12:00, 13:30, 15:00 & 16:30 Uhr

Führung durch das Weingut Herzog von Württemberg mit WeinverkostungEntdecken Sie am Stand des jahrhundertealten Weingutes Qualitäts- und Prädikatsweine und nehmen Sie an einer Weinkellerführung im benachbarten Weingut auf Monrepos teil.Treffpunkt ist der Stand vom Weingut Herzog von Württemberg.

11:30, 14:00, 16:00 &17:30 Uhr

Trendwalk by HOME & GARDEN Models der Agentur Top-S unter der Leitung von Sabine Spät präsentieren in origineller Weise hochwertige und trendige Ausstellungsstücke. Hier können Sie Eindrücke sammeln und die Aussteller anschließend an ihrem Stand besuchen.Treppe Aufgang Seechloss Monrepos

11:00, 15:00 und17:00 Uhr

Faszination Orchidee Erhalten Sie Informationen und Tipps in der „Orchideensprechstunde“ von Anne Hotz. Die Expertin erklärt anschaulich, wie man diese exotischen Schönheiten umtopft und welche Bedingungen sie an ihre Umgebung und Pflege haben.

12:30 & 15:30 Uhr

Was Sie über Rosen wissen sollten Informieren Sie sich am Stand der Fellbacher Schnittrosen über den richtigen Umgang und die Pflege der Königin der Blumen. Nach dem Vortrag werden Ihre Fragen direkt von den Rosenprofis beantwortet.

Sonntag, 20. August 2017

12:00, 13:30, 15:00 & 16:30 Uhr Führung durch das Weingut Herzog von Württemberg mit Weinverkostung Entdecken Sie am Stand des jahrhundertealten Weingutes Qualitäts- und Prädikatsweine und nehmen Sie an einer Weinkellerführung im benachbarten Weingut auf Monrepos teil.Treffpunkt ist der Stand vom Weingut Herzog von Württemberg.

14:00, 16:00 &17:30 Uhr

Trendwalk by HOME & GARDENModels der Agentur Top-S unter der Leitung von Sabine Spät präsentieren in origineller Weise hochwertige und trendige Ausstellungsstücke. Hier können Sie Eindrücke sammeln und die Aussteller anschließend an ihrem Stand besuchen. Treppe Aufgang Seeschloss Monrepos

12:30 & 15:30 Uhr

Was Sie über Rosen wissen sollten Informieren Sie sich am Stand der Fellbacher Schnittrosen über den richtigen Umgang und die Pflege der Königin der Blumen. Nach dem Vortrag werden Ihre Fragen direkt von den Rosenprofis beantwortet.

13:00 und 15:00 Uhr

Faszination Orchidee Erhalten Sie Informationen und Tipps in der „Orchideensprechstunde“ von Anne Hotz. Die Expertin erklärt anschaulich, wie man diese exotischen Schönheiten umtopft und welche Bedingungen sie an ihre Umgebung und Pflege haben.

Tägliche Ausstellungen, Vorträge, Demonstrationen Floristik-Vorführung

Wie Sie duftende Kräuterherzen für Ihre Lieben sowie naturhafte Kränze aus Blumen, Kräutern und Beeren einladend und kreativ gestalten können, zeigt Ihnen Anne-Kathrin Faiss am Stand der Floralen Werkstatt.

Kreuzfahrt-Gewinnspiel

Gewinnen Sie mit Hapag-Lloyd Cruises eine exklusive Kreuzfahrt auf der MS EUROPA 2 für zwei Personen im Gesamtwert von € 10.560.

Glasbar

Der Glasbläser Michael Stöckel fertigt künstlerische Gebrauchs- und Dekorationsartikel an. Die Vorführungen können aus Haftungsgründen nur bis zu 26 Grad Außentemperatur erfolgen.

Hochschwarzwald erleben

Das Hotel „Vier Jahreszeiten“ lädt Sie herzlich ein, den Hochschwarzwald zu ertasten und zu erschnuppern. Tägliche Verlosung um 17.00 Uhr von Hotelaufenthalten und tollen Präsenten.

Floraler Workshop täglich

13:00, 16:00 &18:00 Uhr

Ulrike Wenzel von Trend Deko zeigt Ihnen, wie man Blumenkränze fürs Haar fertigt und führt Sie in die Kunst des „Sträußebindens“ ein.Treppe Aufgang Schloss

SHOWS & UNTERHALTUNG Genießen Sie bei wohligen Blues-Klängen das sommerliche Ambiente und lassen Sie sich vom international bekannten Entertainer Bob Chisolm live am Keyboard mitreißen. Jazz, Reggae und Soul bilden das musikalische Rahmenprogramm von Freitag bis Sonntag.

Spiel und Spaß für unsere kleinen Gäste

Auch unsere kleinen Besucher sollen bei der HOME & GARDEN auf ihre Kosten kommen. In diesem Jahr wird es kunterbunt in der Kinderbetreuung. Im Pavillon des Paradies-Gärtchens hat Frau Linda Brooke-Zoller etwas ganz Besonderes vorbereitet:Während die Eltern entspannt durch die Ausstellung flanieren, bemalen unsere kleinen Gäste mit viel Fantasie Baumwolltaschen. Gerne leisten wir Hilfestellung beim Anfertigen von Prinzessinnen, Piraten oder einer wunderschönen Blumenwiese auf den Taschen.

Die Kinderbetreuung ist für die Besucher der HOME&GARDEN kostenfrei!