Im roten Doppeldecker durch Heilbronn cruisen

× Erweitern Foto: HMG Doppeldecker Heilbronn (v.l.) Sascha Willms (Citytour), Mary Craig, OB Harry Mergel, Stadtführerin Bettina Kruck-Hampo, Steffen Schoch (HMG), Stadtführerin Chantal Lang.

In wenigen Tagen ist es soweit. Ein roter Doppeldeckerbus nimmt seine Fahrt durch Heilbronn auf. Von Freitag bis Montag fährt das Sightseeing-Mobil drei Mal täglich durch die Stadt. Dabei gibt es mit neun Stationen, 50 Highlights in 100 Minuten. Neckarmeile, Trappensee, Wartberg und Botanischer Obstgarten sind zukünftig in einer Tour zu besichtigen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese touristische Attraktion nach Heilbronn holen konnten“, sagt Steffen Schoch, der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG). Nach Karlsruhe, Stuttgart und Heidelberg sei Heilbronn die vierte Stadt in Baden-Württemberg, die einen Hop-On-Hop-Off-Bus erhält.

Route

Vom Startpunkt Ibis-Hotel über die Kaiserstraße und die Allee fährt der Bus Richtung Trappensee und weiter vorbei am Pfühlpark. Von dort aus geht es in die Weinberge, wo am Wartbergrestaurant ein Fotostopp eingeplant ist. Auch die Genossenschaftskellerei Heilbronn – Erlenbach – Weinsberg steht als Ausstiegsmöglichkeit auf der Route. Über den Botanischen Obstgarten vorbei am Bundesgartenschaugelände geht die Fahrt zurück bis in die Innenstadt und endet dort, wo es losging. Gemäß dem Motto „Hop On Hop Off“ könne die Gäste an neun Stationen aussteigen, die Gegend auf eigene Faust erkunden, um dann in der nächsten Runde wieder aufzuspringen.

Audioguide

Unterwegs unterhält ein Audioguide. 50 Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Anekdoten, aufbereitet von der Heilbronner Stadtführerin Bettina Kruck-Hampo, machen die Fahrt zum spannenden Erlebnis. „Touristen erhalten in nur 100 Minuten einen sehr ausführlichen Überblick über unsere Stadt. Aber auch Heilbronner und Besucher aus der Region erfahren im offenen Doppeldecker Bus sicher viel Neues und das aus einer ungewöhnlichen Perspektive“, verspricht Kruck-Hampo.

HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch sieht den Bus als ideale Ergänzung zum Stadtführungsangebot Heilbronns. „Wir haben bereits Stadtführungen zu Fuß, auf dem Wasser oder auf dem Elektro-Trikke im Angebot. Der Bus bietet jetzt natürlich einen sehr viel größeren Radius in relativ kurzer Zeit.“

Aktuell wird der Audioguide neben Deutsch auch auf Englisch und Französisch angeboten. „Weitere Sprachen sind in Planung“, sagt Sascha Willms, Geschäftsführer von Willms Touristik GmbH & Co KG, der das erfolgreiche Konzept Citytour in aktuell acht Städten in ganz Deutschland betreibt. In Heilbronn kooperiert Willms mit dem regionalen Reiseunternehmen Gross. Der Unternehmer aus Much im Süden Nordrhein-Westfalens erhofft sich vor allem 2019, im Jahr der Bundesgartenschau, viele Gäste. Aber auch heute schon sieht er die Stadt prädestiniert für die Citytour. „Der Mix aus Natur und urbanem Flair bietet großes Potenzial“, so Willms.

Tickets und Preise

Am 4. August geht es los. Dann fährt der Bus Freitag bis Montag dreimal täglich seine Tour. Tickets gibt es bei der Tourist-Information Heilbronn und bei den Service-Centern der Heilbronner Stimme. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen 8 Euro pro Fahrt.

Nähere Infos gibt es im Flyer, der auch unter www.heilbronn-marketing.de runtergeladen werden kann.