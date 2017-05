In Pforzheim steigt das »Goldfieber«

× Erweitern Foto: Wellendorff Gold-Creationen Pforzheim Ausstellung Goldstadt Pforzheim

»Pforzheim sieht gold« und feiert den ganzen Sommer über mit zahlreichen Ausstellungen, speziellen Theateraufführungen und besonderen Konzerten sein 250jähriges Jubiläum als »Goldstadt«. Dabei zeigt das weltweit einzigartige Schmuckmuseum Pforzheim die Doppelausstellung »Must-haves – Schmuck großer Juweliere / Must-sees – Schmuck in der Kunst«. Cartier und Tiffany sind nur zwei der großen Marken, die im Mittelpunkt dieser spektakulären Kunst-Präsentation stehen. Die Ausstellung richtet den Fokus auf Schmuck großer Luxusmarken. Dazu zählen auch Marken, deren Erfolgsweg in Pforzheim begann oder die dort ansässig sind, wie etwa Wellendorff. Die Partnerausstellung »Must-sees« wird geprägt von Goldschmiedekunst im Zusammenspiel mit Gemälden und Skulpturen.

Goldene Momente im Stadtgarten Pforzheim

Vom 6. bis 9. Juli 2017 bebt der Stadtgarten in Pforzheim dann anlässlich des Jubiläums im Vier-Viertel-Takt bei zahlreichen musikalischen Highlights. Den Auftakt macht Publikumsliebling Jay Alexander. Der Pforzheimer Sänger spielt am 6. Juli gemeinsam mit dem Orchester der Kulturen eine »Sommer Sinfonie – Heimat für Alle«. »Golden Swing-Time« heißt es dann einen Tag später an gleicher Stelle mit der Big Band »brandheiß«. Heiß geht es auch am dritten Tag zu, wenn am 8. Juli das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim auf der Open-Air-Bühne im Stadtgarten ein musikalisches Feuerwerk mit Juwelen aus 250 Jahren Musikgeschichte zündet.

300 Events zum Staunen, Mitmachen, Entdecken und Träumen

Während in Pforzheim das ganze Jahr über mit Veranstaltungs-Highlights wie dem Tag der offenen Werkstatt der Goldschmiede- und Uhrmacherschule am 15. Juli oder dem Theater-Spektakel »Goldrausch« vom 28. bis zum 29. Juli in der Innenstadt das Jubiläumsfieber grassiert, wirft Pforzheims Oberbürgermeister Gert Hager den Blick allerdings auch bereits nach vorne: »Aus der Geschichte heraus wollen wir die Weichen für die Zukunft stellen!« Bereits seit den 80er-Jahren wird mittels Präzisions-, Medizin- und Stanztechnologie und Kreativwirtschaft an der Zukunft Pforzheims gearbeitet. Kreative Köpfe, Schmuckdesigner und Goldschmiede aus Pforzheim stellen bis heute etwa 80 Prozent aller deutschen Schmuckwaren her. Zukünftig möchte vor allem die Pforzheimer Hochschule den Ruf als internationale Design- und Innovations-Metropole festigen. Dort entwickeln kreative Köpfe stetig neue Ideen für Design, geben futuristischen Fahrzeugen Gestalt, kreieren moderne Gebrauchsgegenstände oder entwerfen Kleider und Schmuck. Im zurückliegenden Vierteljahrtausend hat sich die Goldstadt gewandelt, neu aufgestellt und prächtig entfaltet: Goldene Zeiten sind es in Pforzheim nach wie vor. Oder wie es Dieter Kosslick, Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, und einer von insgesamt 29 prominenten Botschaftern des Goldstadt-Jubiläums so schön formulierte: »Reisen ist Silber, Heimat ist Gold. Pforzheimer bleibt man immer!« Andrej Meinzer

Jubiläumsfestival »250 Jahre Goldstadt Pforzheim«

Das komplette Programm, alle Ausstellungen sowie ausführliche Informationen finden sich im Internet unter: www.goldstadt250.de