Integrationshelden aus Nordheim ausgezeichnet

Die diesjährigen Gewinner der bigFM-Initiative für Integration in Baden-Württemberg stehen fest.

Unter den Geehrten befindet sich das Nordheimer Projekt „Sprachkurs für Geflüchtete“, das den zweiten Platz belegt hat. Die Initiatoren Lisa Martini und Emre Kacmaz haben das Projekt ins Leben gerufen, um den Familien eine leichtere Integration zu ermöglichen. Sie geben Deutschkurse und Nachhilfeunterricht für Kinder, Jugendliche & ihre Familien. Die beiden Nordheimer freuen sich, dass ihre Arbeit zu einem besseren Miteinander der Kulturen beiträgt.

Bei einer feierlichen Preisverleihung im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart überreichte Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration, die Prämien und lobte die Gewinner für ihr besonderes Engagement: „Auf Menschen aus anderen Kulturen zuzugehen und ein intensiver Austausch mit ihnen fördern das gesellschaftliche Miteinander von Bürgerinnen und Bürgern jeglicher Herkunft und sind das Fundament für eine gelingende Integration.“ Dabei spiele das Engagement von Haupt- und Ehrenamtlichen eine immer wichtiger werdende Rolle. „Das zeigen auch die Integrationsprojekte, die wir heute auszeichnen. Sie sind der Beweis, dass sich viele Menschen in unserem Land für ihre Mitmenschen einsetzen und so den Zusammenhalt stärken“, erklärte Lucha.

Das Interesse an der Initiative für Integration in Baden-Württemberg ist auch im sechsten Jahr ungebrochen: „Es haben uns wieder zahlreiche und einzigartige Projekte erreicht, die sich intensiv mit der Thematik der Integration auseinandersetzen. Dadurch wird deutlich, wie groß das Engagement der Menschen in Baden-Württemberg ist und dass man auch in einer kleinen Gruppe oder als Einzelperson etwas bewegen und verändern kann“, so Kristian Kropp, Geschäftsführer von bigFM.

Martin Hettich, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, betonte in seiner Begrüßung die große Bedeutung des Projekts: „Die Integration von Zuwanderern ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und kann nur gelingen, wenn wir alle zusammenarbeiten. Wir sind froh, ein solches Projekt unterstützen zu können.“

Den ersten Platz bei dem Wettbewerb belegte das Projekt „Integratives Wohnen mit jungen Flüchtlingen“ von Samuel Hayer aus Bietigheim-Bissingen. Er gründete eine Wohngemeinschaft und lebt gemeinsam mit jugendlichen Geflüchteten. Es soll dazu führen, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und sich gegenseitig zu unterstützen. Den dritten Platz belegten zwei Asylbewerber aus Freiburg, die die Vorträge „Ich liebe Syrien“ ins Leben gerufen haben. Ziel dieser Initiative ist es, die syrische Kultur und Geschichte der deutschen Bevölkerung näher zu bringen sowie die Vorurteile gegenüber Flüchtlingen zu reduzieren.

Initiative für Integration

Mit der „Initiative für Integration“ zeichnet bigFM bereits zum sechsten Mal Vereine, Initiativen und Einzelpersonen aus, die sich nachhaltig für eine vorurteilsfreie Gesellschaft in Baden-Württemberg einsetzen.