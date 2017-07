Intersport kleidet Team der BUGA Heilbronn ein

× Erweitern Foto: Intersport Intersport übergibt BUGA Ware v.l.n.r. David Tews (Ressortleiter Marketing Intersport), Hanspeter Faas (Geschäftsführer BUGA), Carolin Heldmaier (Projektverantwortliche Marketing Intersport), Harry Mergel (Oberbürrgermeister Heilbronn), Kim Roether (Vorstandsvorsitzender Intersport), Jochen Schnell (Vorstand Intersport)

Intersport Deutschland hat für das Team der Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn eine eigene Mitarbeiter-Kollektion entworfen. Jetzt haben Vorstandsvorsitzender Kim Roether und Vorstand Jochen Schnell die neue Teambekleidung an Hanspeter Faas, Geschäftsführer Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH, und Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel übergeben.

Die neue Teambekleidung der BUGA-Mitarbeiter besteht aus Polo-Shirts, Regenjacken und Softshelljacken der Intersport-Marke McKinley. Die Kollekti

on ist exklusiv für die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 aufgelegt worden.

Die Farben der Kleidung orientieren sich dabei an dem Corporate Design der BUGA. »Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Intersport«, so Geschäftsführer Hanspeter Faas. »Wir halten es für ganz wichtig, dass die BUGA-Mitarbeiter als Ansprechpartner zu erkennen sind, um angesprochen werden zu können. Auch das gehört zu unserer Willkommenskultur.« Der Clou: An den verschiedenen Farben lässt sich die jeweilige Funktion der Mitarbeiter erkennen. Das erleichtert Besuchern der BUGA die Ansprache:

- Grün steht für Technik, Betrieb und Gärtner

- Blau steht für das BUGA-Organisationsteam

- Pink steht für den Freundeskreis der BUGA in Heilbronn und Information

Sichtbar getragen wird die Kleidung erstmals am 16. Juli im Rahmen des Baustellenfests der Bundesgartenschau Heilbronn. Von da an ist sie bei jeder Veranstaltung der BUGA im Einsatz, egal ob Führung über das Gelände oder Sportfest.

»Die Bundesgartenschau ist das herausragende Event der kommenden Jahre in Heilbronn. Als regional verbundenes Unternehmen sind wir gerne offizieller BUGA-Partner. Unsere Marke McKinley bietet den vielen Helfern und Teammitgliedern für jedes Wetter die perfekte Ausstattung mit dem richtigen Look«, erklärt Vorstandsvorsitzender Kim Roether.

Intersport unterstützt die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 mit weiteren Aktionen rund um die Themen Sport, Bewegung und Gesundheit. Unter anderem wird es während des Events zwei Lauf- und Walkingstrecken auf dem BUGA-Gelände geben. Besucher der Schau können sich so inmitten der blühenden Naturlandschaften gleichzeitig sportlich betätigen.

Die Bundesgartenschau Heilbronn findet vom 17. April bis 6. Oktober 2019 statt.